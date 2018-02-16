У Туреччині двоє пілотів загинули в авіакатастрофі

Уламки літака знайшли за 3 кілометри на північ від бази

Двоє пілотів загинули в результаті падіння військового тренувального літака турецькій провінції Ізмір.

Про це повідомляє Daily Sabah з посиланням на повідомлення Збройних сил Туреччини.

Невеликий літак SF-260D, що використовувався для тренування військових пілотів, розбився невдовзі після зльоту з повітряної бази Джіглі неподалік від порту Ізмір.

Уламки літака знайшли за 3 кілометри на північ від бази.

Інспектори оглядають місце падіння літака, однак попередні причини аварії не наводяться.

Нагадаємо, 11 лютого пасажирський літак Саратовських авіаліній зазнав аварії після вильоту з московського аеропорту "Домодєдово" до Орська.