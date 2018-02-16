CУСПІЛЬСТВО НОВИНИДвоє пілотів загинули в результаті падіння військового тренувального літака турецькій провінції Ізмір.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Туреччині двоє пілотів загинули в авіакатастрофі
Уламки літака знайшли за 3 кілометри на північ від бази
Фото: EPA / Обозреватель
Про це повідомляє Daily Sabah з посиланням на повідомлення Збройних сил Туреччини.
Невеликий літак SF-260D, що використовувався для тренування військових пілотів, розбився невдовзі після зльоту з повітряної бази Джіглі неподалік від порту Ізмір.
Уламки літака знайшли за 3 кілометри на північ від бази.
Інспектори оглядають місце падіння літака, однак попередні причини аварії не наводяться.
Нагадаємо, 11 лютого пасажирський літак Саратовських авіаліній зазнав аварії після вильоту з московського аеропорту "Домодєдово" до Орська.
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