CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПасажирський літак Саратовських авіаліній зазнав аварії після вильоту з московського аеропорту "Домодєдово" до Орська.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Підмосков'ї розбився пасажирський літак
На борту перебувала 71 особа - 65 пасажирів і шість членів екіпажу
Фото: glavcom.ua
"Імовірно літак розбився в районі села Аргуново. Шансів вижити у членів екіпажу і пасажирів не було", - повідомило "Інтерфаксу" джерело в екстрених службах.
Раніше джерело в екстрених службах повідомило "Інтерфаксу", що Ан-148 зник з екранів радарів після вильоту з московського аеропорту "Домодєдово" до Орська.
На борту перебувала 71 особа - 65 пасажирів і шість членів екіпажу.
Очевидці повідомили в екстрені служби про падіння літака в Раменському районі Підмосков'я.
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11 02 2018 14:32 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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