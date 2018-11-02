У Підмосков'ї розбився пасажирський літак

На борту перебувала 71 особа - 65 пасажирів і шість членів екіпажу

Пасажирський літак Саратовських авіаліній зазнав аварії після вильоту з московського аеропорту "Домодєдово" до Орська.

"Імовірно літак розбився в районі села Аргуново. Шансів вижити у членів екіпажу і пасажирів не було", - повідомило "Інтерфаксу" джерело в екстрених службах.

Раніше джерело в екстрених службах повідомило "Інтерфаксу", що Ан-148 зник з екранів радарів після вильоту з московського аеропорту "Домодєдово" до Орська.

На борту перебувала 71 особа - 65 пасажирів і шість членів екіпажу.

Очевидці повідомили в екстрені служби про падіння літака в Раменському районі Підмосков'я.