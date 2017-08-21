В Ісландії злочинець на викраденому авто врізався в зал прибуття аеропорту

Коли зловмисника зупинила поліція, він вибіг зі свого авто до іншої машини, розбив вікно, витяг з нього водія-жінку і викрав авто

В Ісландії водій, ховаючись від поліцейських, в'їхав у зал прибуття міжнародного аеропорту Кеблавік.

Перед цим зловмисник був зупинений поліцейськими. Чоловік вийшов з автомобіля з піднятими руками, а коли один з поліцейських підійшов до нього, молодик ударив його в обличчя. Потім зловмисник підбіг до іншої машини, розбив вікно, витяг з нього водія-жінку і викрав авто, повідомляє Iceland Monitor.

Поліція кинулася наздоганяти злочинця. У результаті, не впоравшись з керуванням, порушник врізався в зал прибуття міжнародного ісландського аеропорту Кеблавік.

Інцидент стався 20 серпня в 50 км від столиці Ісландії Рейк'явіка. За даними очевидця, водієві автомобіля було близько 20 років. Повідомлень про постраждалих не надходило.

Нагадаємо, що на південному заході Лондона двоповерховий автобус врізався в будівлю магазину.