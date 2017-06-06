В Іспанії жінка 28 років прикидалась сліпою, щоб уникнути випадкових зустрічей зі знайомими

Коли Кармен розкрила родичам свій секрет, ті повідомили, що вже давно підозрювали недобре в історії зі сліпотою

57-річна мешканка Мадрида Кармен Хіменес протягом майже трьох десятків років прикидалася незрячою. А все тому, що їй набридли постійні зустрічі зі знайомими і родичами.

Кармен усім стверджувала, що втратила зір через серйозне пошкодження очей.

"Я просто втомилася від випадкових зустрічей зі знайомими і родичами, привітань, та розмов, що затягуються. Я ніколи не була дуже товариською людиною, і моя сліпота відмінно допомагала уникати подібних соціальних обов'язків", – пояснила вона, інформує місцеве видання HAY NOTICIA.

Коли Кармен розкрила родичам свій секрет, ті повідомили, що вже давно підозрювали недобре в історії зі сліпотою. Наприклад, її чоловік каже, що вона завжди самостійно і підозріло вдало наносила собі макіяж. Крім того, іноді вона випадково поглядала на телевізор.

Тепер справа піде до суду, оскільки завдяки своїй "сліпоті" жінка впродовж багатьох років отримувала фінансову допомогу від держави.

Як повідомляв iPress.ua, у листопаді минулого року суд в американському штаті Пенсильванія засудив 24-річного громадянина України Артура Самаріна до двох місяців позбавлення волі за підробку паспорта і картки соціального страхування, з якими молодий чоловік прожив у країні чотири роки, вдаючи із себе школяра.