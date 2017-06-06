В Іспанії жінка 28 років прикидалась сліпою, щоб уникнути випадкових зустрічей зі знайомими
Кармен усім стверджувала, що втратила зір через серйозне пошкодження очей.
"Я просто втомилася від випадкових зустрічей зі знайомими і родичами, привітань, та розмов, що затягуються. Я ніколи не була дуже товариською людиною, і моя сліпота відмінно допомагала уникати подібних соціальних обов'язків", – пояснила вона, інформує місцеве видання HAY NOTICIA.
Коли Кармен розкрила родичам свій секрет, ті повідомили, що вже давно підозрювали недобре в історії зі сліпотою. Наприклад, її чоловік каже, що вона завжди самостійно і підозріло вдало наносила собі макіяж. Крім того, іноді вона випадково поглядала на телевізор.
Тепер справа піде до суду, оскільки завдяки своїй "сліпоті" жінка впродовж багатьох років отримувала фінансову допомогу від держави.
Як повідомляв iPress.ua, у листопаді минулого року суд в американському штаті Пенсильванія засудив 24-річного громадянина України Артура Самаріна до двох місяців позбавлення волі за підробку паспорта і картки соціального страхування, з якими молодий чоловік прожив у країні чотири роки, вдаючи із себе школяра.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Від дитинства до останніх років: унікальні фото з життя Любомира Гузара
- ФОТО Посол Японії висадив сакури у Львові, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО В Одесі на Алеї Слави сталася бійка: затримано 16 осіб, - ФОТО ОНОВЛЕНО
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа