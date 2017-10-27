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В Італії на соєвому полі зобразили 200-метровий портрет Кім Чен Ина

Над головою лідера Північної Кореї зображено дві ракети
Італійський художник Даріо Гамбарин на тракторі зобразив на полі під італійською Вероною двістіметровий портрет північнокорейського лідера Кім Чен Ина з написом "Небезпека" англійською мовою.
В Італії на соєвому полі зобразили 200-метровий портрет Кім Чен Ина Фото: Daily Star

Портрет є роботою італійського художника Даріо Гамбарина. Малюнок розміщено на ділянці площею близько 20 тис. кв. м у Кастаньяро неподалік від Верони, інформує Il Gazzettino.

Над головою лідера Північної Кореї зображено дві ракети, а нижче міститься підпис англійською мовою "Небезпека".

"Моя робота лише висловлює бажання вирішити цю проблему дипломатичним шляхом якомога швидше", - сказав художник.

Нагадаємо, що арезидент Чехії Мілош Земан заявив, що проблему Північної Кореї могло б вирішити вбивство її лідера Кім Чен Ина за допомогою спецназу.

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27 10 2017 19:57
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