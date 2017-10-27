CУСПІЛЬСТВО НОВИНИІталійський художник Даріо Гамбарин на тракторі зобразив на полі під італійською Вероною двістіметровий портрет північнокорейського лідера Кім Чен Ина з написом "Небезпека" англійською мовою.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Італії на соєвому полі зобразили 200-метровий портрет Кім Чен Ина
Над головою лідера Північної Кореї зображено дві ракети
Фото: Daily Star
Портрет є роботою італійського художника Даріо Гамбарина. Малюнок розміщено на ділянці площею близько 20 тис. кв. м у Кастаньяро неподалік від Верони, інформує Il Gazzettino.
Над головою лідера Північної Кореї зображено дві ракети, а нижче міститься підпис англійською мовою "Небезпека".
"Моя робота лише висловлює бажання вирішити цю проблему дипломатичним шляхом якомога швидше", - сказав художник.
Нагадаємо, що арезидент Чехії Мілош Земан заявив, що проблему Північної Кореї могло б вирішити вбивство її лідера Кім Чен Ина за допомогою спецназу.
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27 10 2017 19:57 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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