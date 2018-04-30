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В Івано-Франківську іноземець вкрав у магазині 179 кіндер-сюрпризів

Вартість вкраденого шоколаду - близько 4 тис. гривень
В Івано-Франківську 58-річний чоловік викрав з гіпермаркету 179 "Кіндер-сюрпризів".
В Івано-Франківську іноземець вкрав у магазині 179 кіндер-сюрпризів Фото: з відкритих джерел

Учора в поліцію надійшло повідомлення від працівників одного з торгових центрів про крадіжку шоколаду на понад 4 тис. гривень.

"Поліція встановила, що 29 квітня близько 11:30 громадянин 1960 року народження, який тимчасово проживає в обласному центрі, викрав товар на суму 4 тис. 350 гривень, а саме: молочний шоколад "Кіндер-сюрприз" у кількості 179 штук. Вкрадені солодощі чоловік намагався винести в пластиковому кошику та рюкзаку", - повідомляють на сайті поліції області.

З місця події вилучили 179 штук яєць "Кіндер-сюрприз", які передали під відповідальність адміністратора торгового центру.

Проводять слідчі дії.

Нагадаємо, що поліція затримала у Львові жительку Києва за крадіжку 220 шоколадок "Кіндер-сюрприз".

 

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