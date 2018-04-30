В Івано-Франківську іноземець вкрав у магазині 179 кіндер-сюрпризів
Учора в поліцію надійшло повідомлення від працівників одного з торгових центрів про крадіжку шоколаду на понад 4 тис. гривень.
"Поліція встановила, що 29 квітня близько 11:30 громадянин 1960 року народження, який тимчасово проживає в обласному центрі, викрав товар на суму 4 тис. 350 гривень, а саме: молочний шоколад "Кіндер-сюрприз" у кількості 179 штук. Вкрадені солодощі чоловік намагався винести в пластиковому кошику та рюкзаку", - повідомляють на сайті поліції області.
З місця події вилучили 179 штук яєць "Кіндер-сюрприз", які передали під відповідальність адміністратора торгового центру.
Проводять слідчі дії.
Нагадаємо, що поліція затримала у Львові жительку Києва за крадіжку 220 шоколадок "Кіндер-сюрприз".
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