CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПоліція затримала у Львові жительку Києва за крадіжку 220 шоколадок "Кіндер-сюрприз".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Львові затримала киянку за крадіжку 220 "кіндерів"
За таке правопорушення закон передбачає покарання у вигляді штрафу до 50 неоподатковуваних мінімумів, виправних робіт до двох років або позбавлення волі до трьох років
Фото: з відкритих джерел
За даними відділу комунікації Головного управління Національної поліції у Львівській області, 33-річну жінку затримав співробітник поліції охорони в торговому залі одного із гіпермаркетів на вулиці Богдана Хмельницького, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Вартість вкраденого перевищила 7 тис. грн.
Як зазначають у поліції, за таке правопорушення закон передбачає покарання у вигляді штрафу до 50 неоподатковуваних мінімумів, виправних робіт до двох років або позбавлення волі до трьох років.
Нагадаємо, що в центральній Німеччині злодії викрали причіп вантажного автомобіля із 20 тоннами шоколадної пасти "Нутелла" та яйцями "Kinder Сюрприз".
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29 12 2017 16:55 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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