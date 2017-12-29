У Львові затримала киянку за крадіжку 220 "кіндерів"

За таке правопорушення закон передбачає покарання у вигляді штрафу до 50 неоподатковуваних мінімумів, виправних робіт до двох років або позбавлення волі до трьох років

Поліція затримала у Львові жительку Києва за крадіжку 220 шоколадок "Кіндер-сюрприз".

За даними відділу комунікації Головного управління Національної поліції у Львівській області, 33-річну жінку затримав співробітник поліції охорони в торговому залі одного із гіпермаркетів на вулиці Богдана Хмельницького, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Вартість вкраденого перевищила 7 тис. грн.

Як зазначають у поліції, за таке правопорушення закон передбачає покарання у вигляді штрафу до 50 неоподатковуваних мінімумів, виправних робіт до двох років або позбавлення волі до трьох років.

Нагадаємо, що в центральній Німеччині злодії викрали причіп вантажного автомобіля із 20 тоннами шоколадної пасти "Нутелла" та яйцями "Kinder Сюрприз".