В Ізраїлі пропонують законопроект, що звинувачує Польщу в запереченні Голокосту

У парламенті Ізраїлю запропонували законопроект, за яким польський закон про Інститут національної пам’яті, що забороняє говорити про причетність поляків до злочинів Третього рейху, прирівнюється до заперечення Голокосту.

Відповідний законопроект про внесення поправок до закону про захист від заперечення Голокосту підтримують 61 зі 120 депутатів Кнесету. Його ініціаторами виступили як депутати коаліції, так і опозиції, повідомляє The Jerusalem Post.

Закон 1986 року про захист від заперечення Голокосту передбачає до 5 років позбавлення волі для тих, хто заперечує чи ідентифікує себе зі злочинами проти єврейського народу.

"Поляки і інші, які можуть захотіти їх наслідувати, повинні знати, що історична правда єврейського народу не продається", - сказав один з ініціаторів законопроекту Іцик Шмулі.

"Багато поляків знали і допомагали нищівній машині нацистів. Польська спроба переписати історію, закрити роти тим, хто пережив Голокост, є шокуючою і гідною зневаги. Ми не дозволимо колабораціоністам сховатися за спинами нацистів і заперечити їхню історичну відповідальність", - додав він.

Нагадаємо, 26 січня Сейм ухвалив нову редакцію закону "Про Інститут національної пам’яті (ІНП)", який значно розширює повноваження установи у справі розслідування "злочинів, вчинених проти польського народу та його доброго імені".

Ізраїльська влада розкритикувала новий закон. Зокрема, з критикою виступили прем’єр Ізраїлю Беньямін Нетаніягу та посол Ізраїлю в Польщі Анна Азарі, яка зазначила, що закон дозволить карати навіть тих, хто пережив Голокост, за їхні свідчення.