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В Ізраїлі пропонують законопроект, що звинувачує Польщу в запереченні Голокосту

Законопроект підтримують 61 зі 120 депутатів Кнесету
У парламенті Ізраїлю запропонували законопроект, за яким польський закон про Інститут національної пам’яті, що забороняє говорити про причетність поляків до злочинів Третього рейху, прирівнюється до заперечення Голокосту.
В Ізраїлі пропонують законопроект, що звинувачує Польщу в запереченні Голокосту Фото: globalaffairspress.com

Відповідний законопроект про внесення поправок до закону про захист від заперечення Голокосту підтримують 61 зі 120 депутатів Кнесету. Його ініціаторами виступили як депутати коаліції, так і опозиції, повідомляє The Jerusalem Post.

Закон 1986 року про захист від заперечення Голокосту передбачає до 5 років позбавлення волі для тих, хто заперечує чи ідентифікує себе зі злочинами проти єврейського народу.

"Поляки і інші, які можуть захотіти їх наслідувати, повинні знати, що історична правда єврейського народу не продається", - сказав один з ініціаторів законопроекту Іцик Шмулі.

"Багато поляків знали і допомагали нищівній машині нацистів. Польська спроба переписати історію, закрити роти тим, хто пережив Голокост, є шокуючою і гідною зневаги. Ми не дозволимо колабораціоністам сховатися за спинами нацистів і заперечити їхню історичну відповідальність", - додав він.

Нагадаємо, 26 січня Сейм ухвалив нову редакцію закону "Про Інститут національної пам’яті (ІНП)", який значно розширює повноваження установи у справі розслідування "злочинів, вчинених проти польського народу та його доброго імені".

Ізраїльська влада розкритикувала новий закон. Зокрема, з критикою виступили прем’єр Ізраїлю Беньямін Нетаніягу та посол Ізраїлю в Польщі Анна Азарі, яка зазначила, що закон дозволить карати навіть тих, хто пережив Голокост, за їхні свідчення.

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