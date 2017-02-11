В комп'ютері бен Ладена знайшли мультфільми, ігри та документалки National Geographic, - ЦРУ

Також був виявлений документальний фільм "Де взагалі перебуває Усама бен Ладен"

Центральне розвідувальне управління США оприлюднило файли з комп'ютера міжнародного терориста Усами бен Ладена. Серед них - мультфільми, повнометражні стрічки та його документи.

"Директор ЦРУ Майк Помпео заявив, що опубліковано 18 тисяч документів, 79 тисяч аудіофайлів та зображень, а також більше 10 тисяч відео, які прояснюють "плани та дії цієї терористичної організації" (Аль-Каїди - ред.)", - йдеться у повідомленні ВВС.

За його словами, це вже четверта порція матеріалів, виявлених під час операції спецназу ВМС США щодо усунення ватажка терористів.

Комп'ютер терориста був вилучений під час рейду в 2011 році в його будинку в пакистанському місті Абботабаді.

Як зазначається, серед файлів були знайдені відеозаписи таких фільмів та анімаційних стрічок, як американський мультиплікаційний фільм 1998 року "Мураха Антц", мультфільм студії Disney "Курча Ципа", "Тачки", анімаційна картина "Льодовиковий період 3: Світанок динозаврів", фільми "Оселя зла" і "Три мушкетери", документальні фільми National Geographic - "Кунг Фу - Майстерність вбивства", "Всередині зелених беретів" і "Найгірша отрута в світі" та документальний фільм "Де взагалі перебуває Осама бен Ладен". Також була знайдена і рольова японська комп'ютерна гра Final Fantasy VII та відео з домашнього архіву, зокрема з весілля його сина Хамзи бен Ладена.

Також в знайдених документах містяться дані про те, що "Аль-Каїда" планувала відзначити десяту річницю терактів, що відбулися в США 11 вересня 2001 року. Угруповання також намагалася поширювати свої послання через західні ЗМІ.

Усама бен Ладен був убитий в ході американської спецоперації в 2011 році, що завдало серйозного удару по терористичній мережі, яка здійснила теракти 11 вересня у США.

Нагадаємо, що син покійного лідера терористичної "Аль-Каїди" Усами бен Ладена – Хамза – пообіцяв помститися США за смерть свого батька.