В Крим розпочато постачання газу з Росії
Поставки відбуваються новим газопроводом.
"Газ у системі є. Проводяться пуско-налагоджувальні роботи, в рамках яких здійснюється постачання газу з материкової частини Російської Федерації. Газу достатньо, тиску достатньо, тому думаю, що найближчим часом, у стислі терміни, "Стройгазмонтаж" закінчить пуско-налагоджувальні роботи і введе газопровід в штатний режим роботи", - розповів член комітету Держдуми з енергетики Михайло Шеремет, повідомляють "РИА Новости".
"У системі газу достатньо", - підкреслив він.
Газопровід довжиною 400 кілометрів з'єднав Росію з окупованим Кримом. Трубопровід окупанти планують використовувати для поставок "блакитного палива" до споруджуваних електростанціям в Сімферополі і Севастополі загальною потужністю 940 мегават.
Нагадаємо, що Росія під'єднала окупований нею півострів Крим до своєї газотранспортної системи. Це дозволить розпочати постачання газу з материка найближчим часом.
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