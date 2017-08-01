Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

В Крим розпочато постачання газу з Росії

Поставки відбуваються новим газопроводом
Росія розпочала постачання газу з Краснодарського краю в окупований Крим "в рамках пуско-налагоджувальних робіт".
В Крим розпочато постачання газу з Росії Фото: nikolaev-city.net

Поставки відбуваються новим газопроводом.

"Газ у системі є. Проводяться пуско-налагоджувальні роботи, в рамках яких здійснюється постачання газу з материкової частини Російської Федерації. Газу достатньо, тиску достатньо, тому думаю, що найближчим часом, у стислі терміни, "Стройгазмонтаж" закінчить пуско-налагоджувальні роботи і введе газопровід в штатний режим роботи", - розповів член комітету Держдуми з енергетики Михайло Шеремет, повідомляють "РИА Новости".

"У системі газу достатньо", - підкреслив він.

Газопровід довжиною 400 кілометрів з'єднав Росію з окупованим Кримом. Трубопровід окупанти планують використовувати для поставок "блакитного палива" до споруджуваних електростанціям в Сімферополі і Севастополі загальною потужністю 940 мегават.

Нагадаємо, що Росія під'єднала окупований нею півострів Крим до своєї газотранспортної системи. Це дозволить розпочати постачання газу з материка найближчим часом.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

08 01 2017 18:20
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Курс на виживання: чому держава знищує дрібний бізнес?

Курс на виживання: чому держава знищує дрібний бізнес?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.