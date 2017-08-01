В Крим розпочато постачання газу з Росії

Росія розпочала постачання газу з Краснодарського краю в окупований Крим "в рамках пуско-налагоджувальних робіт".

Поставки відбуваються новим газопроводом.

"Газ у системі є. Проводяться пуско-налагоджувальні роботи, в рамках яких здійснюється постачання газу з материкової частини Російської Федерації. Газу достатньо, тиску достатньо, тому думаю, що найближчим часом, у стислі терміни, "Стройгазмонтаж" закінчить пуско-налагоджувальні роботи і введе газопровід в штатний режим роботи", - розповів член комітету Держдуми з енергетики Михайло Шеремет, повідомляють "РИА Новости".

"У системі газу достатньо", - підкреслив він.

Газопровід довжиною 400 кілометрів з'єднав Росію з окупованим Кримом. Трубопровід окупанти планують використовувати для поставок "блакитного палива" до споруджуваних електростанціям в Сімферополі і Севастополі загальною потужністю 940 мегават.

Нагадаємо, що Росія під'єднала окупований нею півострів Крим до своєї газотранспортної системи. Це дозволить розпочати постачання газу з материка найближчим часом.