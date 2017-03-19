В Криму Захарченко й Плотницький почали інтеграцію "ДНР"/"ЛНР" до Росії, - ФОТО
У першому засіданні взяли участь ватажки угруповань "ЛНР" і "ДНР", які визнані в Україні терористичними, Ігор Плотницький та Олександр Захарченко. Вони приїхали до Криму на святкування 3-ї річниці анексії півострова, - повідомляє Радіо Свобода.
Координатором комітету став депутат Держдуми Росії і заступник голови Руської громади Криму Андрій Козенко.
Під час січневої поїздки Захарченка з Плотницьким до Криму на святкування річниці Переяславської ради Козенко казав, що створив у Держдумі групу з "парламентських контактів" із "ЛДНР". Тоді ж ніби народилася й ідея Інтеграційного комітету "Росія – Донбас".
Під час установчого засідання комітету Козенко повідомив, що підготував законопроект про скасування необхідності трудових патентів для "громадян" "ДНР" та "ЛНР".
А голова окупаційного кримського "парламенту" Володимир Константинов запропонував проект "Россрегіон". В його межах ніби стане можливим найповніша співпраця з угрупованнями.
Захарченко і Плотницький заявили, що з Україною їх більше нічого не пов’язує, а провідний партнер для так званих "республік" – Російська Федерація, до якої вони сподіваються увійти.
"Останньою вервечкою були ешелони до підприємств української юрисдикції в ОРДЛО та виплата там заробітної плати. Винуватими виявилися не угруповання, які "націоналізували" підприємства (ввели "зовнішнє управління"), зробивши неможливими поставки сировини та відвантаження продукції на підконтрольну уряду територію. А – уряд України, який оголосив блокаду до повернення підприємств під контроль власників", - пише Радіо Свобода.
Плотницький розповів, що з Луганська йдуть поставки вугілля до окупованого Криму.
А Захарченко повідомив, що за минулий рік експорт товарів із території, підконтрольній угруповання "ДНР", до Росії "зріс на 34 мільйони доларів". І взагалі Донбас, за його словами, має що запропонувати російському споживачеві.
За словами Захарченка, в умовах транспортної блокади з українського боку підприємства непідконтрольних територій Донбасу вже переходять на російські комплектуючі та сировину.
Нагадаємо, що Президент Петро Порошенко під час екстреного засідання Ради національної безпеки і оборони запропонував тимчасово призупинити транспортне сполучення з окремими районами Донецької і Луганської областей (ОРДЛО).
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