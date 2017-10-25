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В Лабораторії Касперського кажуть, що випадково "хакнули" Агентство нацбезпеки США

За слвоами директора, документи "були відразу ж вилучені"
Засновник і директор "Лабораторії Касперського" Євген Касперський повідомив, що компанія "випадково" отримала файли, які мали відношення до Агентства національної безпеки (АНБ) США.
В Лабораторії Касперського кажуть, що випадково "хакнули" Агентство нацбезпеки США Євген Касперський, засновник "Лабораторії Касперського". Фото: pcworld.com

Раніше влітку 2017 року влада США спочатку обмежила, а потім повністю заборонила урядовим структурам країни використовувати програми "Лабораторії Касперського" через підозри у зв'язках з Кремлем і російськими спецслужбами. ЗМІ повідомляли, що російські хакери за допомогою "Антивірусу Касперського" викрали документи з персонального комп'ютера співробітника Агентства національної безпеки США.

Касперський виклав свою версію подій. За його словами, в 2014 році аналітики повідомили, що скачали дані про команду хакерів Equation Group, серед яких виявилися і секретні документи АНБ. За його словами, ці документи "були відразу ж вилучені", інформує агентство AP.

Як саме в "Лабораторії Касперського" зрозуміли, що документи секретні, засновник компанії не уточнив. Касперський також відмовився відповідати на питання, чи повідомили його співробітники про отримання секретних документів в АНБ або в російські спецслужби.

Нагадаємо, Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол) і російська "Лабораторія Касперського" підписали нову угоду про співпрацю у сфері боротьби з кіберзлочинністю попри скандал з Агентством нацбезпеки.

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25 10 2017 16:20
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