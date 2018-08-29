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В НАТО вважають, що навчання "Восток-18" свідчать про підготовку РФ до масштабного конфлікту

"Росія показала, що вона готова використовувати військову силу проти сусідів"
У Північноатлантичному Альянсі (НАТО) заявили, що військові навчання "Восток-18" є демонстрацією підготовки Росії до масштабного конфлікту.
В НАТО вважають, що навчання "Восток-18" свідчать про підготовку РФ до масштабного конфлікту Фото: AFP/ GETTY IMAGES

"Всі країни мають право проводити навчання своїх збройних сил, але важливо, щоби це відбувалося прозорим і передбачуваним чином", - повідомив виконувач обов’язків офіційного представника НАТО Ділан Уайт, повідомляє "Інтерфакс".

Навчання "Восток" демонструють підготовку Росії до масштабного конфлікту і це, на думку НАТО, "вписується в картину", яку Альянс спостерігає останнім часом, зазначив він.

"Більш напориста Росія, значне збільшення її оборонного бюджету та військової присутності. За минулі роки ми бачили значне нарощування військового потенціалу Росії, зокрема в Балтійському та Чорноморському регіонах, а також у Середземномор’ї. Більш того, Росія показала, що вона готова використовувати військову силу проти сусідів, а саме: України та Грузії", - наголосив представник НАТО.

Нагадаємо, наступного місяця Росія проведе найбільші за майже чотири десятки років військові навчання – "Восток-2018". До навчань залучать 300 тисяч військових, 36 тисяч одиниць військової техніки та понад тисячу літальних апаратів.
 

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29 08 2018 10:05
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