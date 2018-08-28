Росія проведе найбільші за чотири десятиліття військові навчання
До навчань залучать 300 тисяч військових, 36 тисяч одиниць військової техніки та понад тисячу літальних апаратів, повідомив міністр оборони РФ Сергій Шойгу, інформує "Интерфакс".
Одночасно з цим президент може оголосити раптову перевірку готовності військ, додав Шойгу.
Маневри "Восток-2018" стануть найбільшими в Росії з 1981 року – тоді відбулися навчання "Запад-81" армії і флоту СРСР та країн Варшавського договору, наголосив він.
"Уявіть собі, що одночасно в русі в роботі перебувають 36 тисяч одиниць військової техніки - це танки, БТР, БМП, і все це, природно, перевіряється в умовах максимально наближених до бойових", - зазначив Шойгу.
Маневри пройдуть з 11 по 15 вересня на майже всіх полігонах Центрального і Східного військових округів. У них також братимуть участь повітряно-десантні війська, Тихоокеанський і Північний флот.
Минулого року російські військові провели стратегічні маневри "Запад-2017", які викликали різку реакцію з боку західних країн і НАТО.
Додамо, 17 липня російські військові провели навчання на території російської військової бази, що знаходиться у вірменському селі Панік, без попередження.
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