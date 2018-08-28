Росія проведе найбільші за чотири десятиліття військові навчання

Всього пройдуть близько 15 спеціальних навчань щодо забезпечення військ

Наступного місяця Росія проведе найбільші за майже чотири десятки років військові навчання – "Восток-2018".

До навчань залучать 300 тисяч військових, 36 тисяч одиниць військової техніки та понад тисячу літальних апаратів, повідомив міністр оборони РФ Сергій Шойгу, інформує "Интерфакс".

Одночасно з цим президент може оголосити раптову перевірку готовності військ, додав Шойгу.

Маневри "Восток-2018" стануть найбільшими в Росії з 1981 року – тоді відбулися навчання "Запад-81" армії і флоту СРСР та країн Варшавського договору, наголосив він.

"Уявіть собі, що одночасно в русі в роботі перебувають 36 тисяч одиниць військової техніки - це танки, БТР, БМП, і все це, природно, перевіряється в умовах максимально наближених до бойових", - зазначив Шойгу.

Маневри пройдуть з 11 по 15 вересня на майже всіх полігонах Центрального і Східного військових округів. У них також братимуть участь повітряно-десантні війська, Тихоокеанський і Північний флот.

Минулого року російські військові провели стратегічні маневри "Запад-2017", які викликали різку реакцію з боку західних країн і НАТО.

Додамо, 17 липня російські військові провели навчання на території російської військової бази, що знаходиться у вірменському селі Панік, без попередження.