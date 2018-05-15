В ОБСЄ занепокоєні обшуками в "РИА Новости-Украина"

Представник ОБСЄ зі свободи ЗМІ Арлем Дезір висловив занепокоєння через обшуки в офісі і в журналістів "РИА Новости-Украина".

"Я висловлю серйозну стурбованість щодо ранкового рейду на російські ЗМІ в Києві, арешту журналістів та обшуку у будинках журналістів. Я знову закликаю владу утримуватися від необґрунтованих обмежень роботи іноземних журналістів", – йдеться в заяві Дезіра у Twitter.

Він зауважив, що "боротьба з пропагандою не повинна суперечити міжнародним стандартам і не повинна представляти собою непропорційне втручання у діяльність засобів масової інформації".

Як повідомляв iPress.ua, співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою АР Крим заявили про викриття діяльності мережі медіаструктур, підконтрольних Російської Федерації і провели слідчі дії в офісі "РИА Новости-Україна" в Києві.

Юрій Луценко заявив, що Генпрокуратура має докази, що свідчать про державну зраду у діях російського інформагентства "РИА Новости Украина".

Водночас прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков назвав дії Служби безпеки України щодо "РИА Новости Украина" обурливими.