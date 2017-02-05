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В Одесі на Куликовому полі противники провокують один одного речівками

Націоналістичне угруповання С14 заявило, що очікує депутата Вадима Новинського
Від 500 до 1 тисячі людей беруть участь в поминальній акції на Куликовому полі в Одесі у вівторок, 2 травня.
В Одесі на Куликовому полі противники провокують один одного речівками Фото: Дмитро Реплянчук

Ще декілька сотень людей сконцентрувалися в чергах перед металодетекторами, через які здійснюється вхід на площу, повідомляє "Інтерфакс-Україна".


Фото: Громадське

Акція в цілому проходить без пригод, незважаючи на те, що, крім проросійських активістів, на площі перебуває декілька проукраїнських активістів, а деще кілька десятків представників правих організацій зібралися за оточенням правоохоронців поруч з Куликовим полем.

Ідеологічні противники періодично провокують один одного речівками.


Фото: Громадське

Як повідомляє "Громадське", на заході присутні тисячі правоохоронців, вони не пропускають представників одеського Автомадану зі спецзасобами на місце проведення заходу. Їхні мобільні групи перебувають неподалік Куликового поля.

Деякі учасники акції кричать: "Одесса без фашизма", "Не забудем, не простим",  та "Вон из Одессы, бандеровские бесы".

Крім того, націоналістичне угруповання С14 заявило, що очікує депутата Вадима Новинського біля аеропорту.


Фото: соцмережі

Нагадаємо, що сьогодні зранку Куликове поле в Одесі відкрили для охочих вшанувати пам'ять загиблих 2 травня 2014 року.

Згодом поліція провела евакуацію громадян з Куликового поля в Одесі через повідомлення про замінування. Проте ситуація нормалізувалася і людей продовжили пропускати.

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02 05 2017 15:37
ТЕГИ: Одеса, акція
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