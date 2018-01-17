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В Одесі звільнили п'яних медиків швидкої, через яких помер чоловік

У крові фельдшера швидкої було 2,2 проміле алкоголю
В Одесі лікаря і фельдшера бригади швидкої допомоги будуть судити за ненадання допомоги хворому під час виклику, що призвело до його смерті.
В Одесі звільнили п Фото: 1news.zp.ua

Медиків, які приїхали на виклик сильно п'яними, вже звільнили.

Про це розповів директор обласного департаменту охорони здоров'я В'ячеслав Полясний, пише Думська.

За фактом події, додав він, відкрили кримінальне провадження. Бездіяльність медпрацівників кваліфікували за частиною 2 ст. 139 КК України - ненадання допомоги хворому, що призвело до його смерті.

Тепер їм загрожує обмеження волі до 4 років або тюремне ув'язнення терміном на 3 роки.

Нагадаємо, напередодні ввечері поліцейські в Одесі помітили чоловіка в районі залізничного вокзалу, який неадекватно себе поводив. Правоохоронці викликали медиків, і на місце подій направили спеціалізовану психіатричну бригаду.

Після прибуття, замість допомоги, медики почали хуліганити. Прохання поліцейських пройти до хворого вони проігнорували, а через 20 хвилин чоловік вже помер.

У крові фельдшера в результаті виявили 2,2 проміле алкоголю.

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17 01 2018 21:59
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