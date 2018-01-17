В Одесі звільнили п'яних медиків швидкої, через яких помер чоловік
Медиків, які приїхали на виклик сильно п'яними, вже звільнили.
Про це розповів директор обласного департаменту охорони здоров'я В'ячеслав Полясний, пише Думська.
За фактом події, додав він, відкрили кримінальне провадження. Бездіяльність медпрацівників кваліфікували за частиною 2 ст. 139 КК України - ненадання допомоги хворому, що призвело до його смерті.
Тепер їм загрожує обмеження волі до 4 років або тюремне ув'язнення терміном на 3 роки.
Нагадаємо, напередодні ввечері поліцейські в Одесі помітили чоловіка в районі залізничного вокзалу, який неадекватно себе поводив. Правоохоронці викликали медиків, і на місце подій направили спеціалізовану психіатричну бригаду.
Після прибуття, замість допомоги, медики почали хуліганити. Прохання поліцейських пройти до хворого вони проігнорували, а через 20 хвилин чоловік вже помер.
У крові фельдшера в результаті виявили 2,2 проміле алкоголю.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Заради видобутку вугілля у Німеччині знищили село із стародавнім собором, - ВІДЕО ФОТО
- ФОТО 2017 рік став рекордним для хмарочосів, - ІНФОГРАФІКА ФОТО
- ФОТО Нацгвардія і Міноборони отримали партію бронемашин "Варта", які відправляться в зону АТО, - ФОТО
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа