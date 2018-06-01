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ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

В Одеській області "зламали" сайт управління юстиції

СБУ та кіберполіція встановлюють причини інциденту
Головне територіальне управління юстиції в Одеській області 6 січня заявило про тимчасове відключення веб-сайту.
В Одеській області "зламали" сайт управління юстиції Фото: AFP

"На теперішній час, за підтримки працівників Управління Служби безпеки України та Причорноморського управління кіберполіції ведеться робота по встановленню причин даного інциденту. Найближчим часом робота веб-сайту буде відновлено", – розповіли у відомстві.

Як пише "Думская", член "Українського кіберальянса" під ніком Sean Brian Townsend повідомив, що атаку на сервер управління юстиції здійснили через уразливість FileInclusion і сотні гігабайтів документів Мін'юсту опинилися у відкритому доступі, всі диски від C до F були доступні для читання і запису.

"Усе, що могло трапитися, вже трапилося. Сервер, а можливо і вся мережа управління юстиції в Одеській області повністю скомпрометовані невідомими хакерами. Можливо двічі. Можливо російськими. Його потрібно негайно вимкнути і провести розслідування. Сайт лагодити марно, я впевнений, що це не єдина вразливість. Єдине, що можна і потрібно зробити, все вимкнути, забекапити в офлайні, відформатувати всі комп'ютери в мережі і побудувати її заново з нуля", – заявив він.

Нагадаємо, у процесорах Intel та інших виробників чіпів виявили уразливість, яка може дати змогу хакерам отримувати доступ до даних з пам'яті на пристроях.

 

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06 01 2018 19:40
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