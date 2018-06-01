В Одеській області "зламали" сайт управління юстиції
"На теперішній час, за підтримки працівників Управління Служби безпеки України та Причорноморського управління кіберполіції ведеться робота по встановленню причин даного інциденту. Найближчим часом робота веб-сайту буде відновлено", – розповіли у відомстві.
Як пише "Думская", член "Українського кіберальянса" під ніком Sean Brian Townsend повідомив, що атаку на сервер управління юстиції здійснили через уразливість FileInclusion і сотні гігабайтів документів Мін'юсту опинилися у відкритому доступі, всі диски від C до F були доступні для читання і запису.
"Усе, що могло трапитися, вже трапилося. Сервер, а можливо і вся мережа управління юстиції в Одеській області повністю скомпрометовані невідомими хакерами. Можливо двічі. Можливо російськими. Його потрібно негайно вимкнути і провести розслідування. Сайт лагодити марно, я впевнений, що це не єдина вразливість. Єдине, що можна і потрібно зробити, все вимкнути, забекапити в офлайні, відформатувати всі комп'ютери в мережі і побудувати її заново з нуля", – заявив він.
Нагадаємо, у процесорах Intel та інших виробників чіпів виявили уразливість, яка може дати змогу хакерам отримувати доступ до даних з пам'яті на пристроях.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Одеський стартап презентував перший український 3D-принтер для кераміки, - ФОТО
- ВІДЕО Як Швеція досягнула утилізації 99% сміття та імпортує його з інших країн, - ІНФОГРАФІКА (відео)
- ФОТО ІТ Аrena 2017: Штучний Інтелект і Big Data - Яким Буде Наше Майбутнє?
- NASA знайшло ознаки рідкої води на Марсі
- Нами керує простий патріотичний мотив, ми – за українську мову, - вікіпедистФінансової державної підтримки Вікіпедії в Україні, на жаль, не існує