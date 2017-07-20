Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

В ОСБЄ закликали розкрити вбивство Шеремета

"Безпека журналістів має бути пріоритетом в Україні і країнах ОБСЄ"
Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір у річницю загибелі українського журналіста Павла Шеремета закликає владу України та усі держави-учасниці ОБСЄ зробити усе можливе, щоб покласти край безкарності за напади і вбивства журналістів.
В ОСБЄ закликали розкрити вбивство Шеремета Фото: picturedesk.com

"Смерть Шеремета нагадує нам про те, що безпека журналістів має бути пріоритетом в Україні і країнах ОБСЄ. Я закликаю владу захищати свободу засобів масової інформації, забезпечуючи ефективне розслідування і тим самим запобігаючи страху і самоцензурі. Цей злочин не може залишатися нерозкритим", - йдеться у коментарі Дезіра, поширеному прес-службою ОБСЄ, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Відзначимо, що Дезір був призначений представником ОБСЄ з питань свободи ЗМІ в липні 2017 року, змінивши Дуню М’ятович.

Нагадаємо, що 20 липня вранці в результаті вибуху автомобіля загинув журналіст Павло Шеремет. За даними МВС, спрацював дистанційно керований вибуховий пристрій потужністю до 600 г у тротиловому еквіваленті. Автомобіль належав керівнику видання "Українська правда" Олені Притулі, якої в машині не було.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

20 07 2017 15:16
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Про двигуни до Т-72, категорійність та генерала

Про двигуни до Т-72, категорійність та генерала

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.