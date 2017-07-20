В ОСБЄ закликали розкрити вбивство Шеремета
"Смерть Шеремета нагадує нам про те, що безпека журналістів має бути пріоритетом в Україні і країнах ОБСЄ. Я закликаю владу захищати свободу засобів масової інформації, забезпечуючи ефективне розслідування і тим самим запобігаючи страху і самоцензурі. Цей злочин не може залишатися нерозкритим", - йдеться у коментарі Дезіра, поширеному прес-службою ОБСЄ, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Відзначимо, що Дезір був призначений представником ОБСЄ з питань свободи ЗМІ в липні 2017 року, змінивши Дуню М’ятович.
Нагадаємо, що 20 липня вранці в результаті вибуху автомобіля загинув журналіст Павло Шеремет. За даними МВС, спрацював дистанційно керований вибуховий пристрій потужністю до 600 г у тротиловому еквіваленті. Автомобіль належав керівнику видання "Українська правда" Олені Притулі, якої в машині не було.
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