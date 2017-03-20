В "Парку Київська Русь" розваги для всієї родини і лицарські бої
У Парку можна не лише побачити архітектуру Древнього Києва, а й відчути його дух. З 13:30 і до вечора буде проходити театралізовано-пізнавальна програма, під час якої також можна буде почути давньоруську мову. Програма, що проходитиме у веселій, інтерактивній і пізнавальній формі, буде цікавою для дітей і дорослих. Для гостей Парку будуть організовані особливі конкурси та флеш-моби, що мають на меті згуртувати родину, а також поглибити знання з історії та культури.
Дізнатися більше про те, як жили наші предки, можна, оглянувши експозиції древньослов’янського зодчества, облогової техніки, середньовічного кораблебудування.
В неділю, 25 березня, в 14:00 розпочинається турнір з середньовічного бою "Витязь Київського Дитинця - 2017" що проходитиме протягом року й восени завершиться фінальними поєдинками між найкращими командами України. Неймовірні емоції та адреналін від перегляду лицарських боїв - гарантовані!
Співорганізатором турніру виступає Всеукраїнська федерація середньовічного бою.
Древній Київ у "Парку Київська Русь" розташований у селі Копачів,
Обухівський район, Київська область. Курсують Маршрутки з Києва від метро "Видубичі". Ціна квитка – 150 грн, для пенсіонерів і студентів – 100 грн, для дітей шкільного віку – 50 грн, дошкільнята – безкоштовно.
Детальна інформація на сайті parkkyivrus.com.
Читайте новини також російською мовою.ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
- Майже мільйон гривень витратили на з'їзд суддів у Києві, – ЗМІ
- Будівництво Подільсько-Воскресенського мосту в Києві почнеться цього року, – Кличко
- У Києві руйнується Повітрофлотський шляхопровід, – ФОТО
- У Києві створили "Меморіальний центр Голокосту"
- Активісти відмили київський пам'ятник Телізі, розмальований вандалами, – ФОТО
- У Києві облили фарбою пам’ятник князю Володимиру
Додати коментар