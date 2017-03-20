В "Парку Київська Русь" розваги для всієї родини і лицарські бої

Здійснити незабутню сімейну подорож у часі в епоху Середньовіччя можна 25 і 26 березня, відвідавши "Парк Київська Русь": пройтися вулицями міста та помилуватися величною архітектурою або навіть проїхатися на коні з Княжої конюшні. Зайти в будинок киянина XII століття, постріляти з лука у тирі, переодягтися в костюм жителя Древнього Києва і повністю відчути єднання з епохою.

Дізнатися більше про те, як жили наші предки, можна, оглянувши експозиції древньослов’янського зодчества, облогової техніки, середньовічного кораблебудування

У Парку можна не лише побачити архітектуру Древнього Києва, а й відчути його дух. З 13:30 і до вечора буде проходити театралізовано-пізнавальна програма, під час якої також можна буде почути давньоруську мову. Програма, що проходитиме у веселій, інтерактивній і пізнавальній формі, буде цікавою для дітей і дорослих. Для гостей Парку будуть організовані особливі конкурси та флеш-моби, що мають на меті згуртувати родину, а також поглибити знання з історії та культури.

Дізнатися більше про те, як жили наші предки, можна, оглянувши експозиції древньослов’янського зодчества, облогової техніки, середньовічного кораблебудування.

В неділю, 25 березня, в 14:00 розпочинається турнір з середньовічного бою "Витязь Київського Дитинця - 2017" що проходитиме протягом року й восени завершиться фінальними поєдинками між найкращими командами України. Неймовірні емоції та адреналін від перегляду лицарських боїв - гарантовані!

Співорганізатором турніру виступає Всеукраїнська федерація середньовічного бою.

Древній Київ у "Парку Київська Русь" розташований у селі Копачів,

Обухівський район, Київська область. Курсують Маршрутки з Києва від метро "Видубичі". Ціна квитка – 150 грн, для пенсіонерів і студентів – 100 грн, для дітей шкільного віку – 50 грн, дошкільнята – безкоштовно.

Детальна інформація на сайті parkkyivrus.com.