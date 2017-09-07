CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПоліція затримала 131 учасника "агітаційних суботників" на підтримку політика Олексія Навального, які проходили в кількох містах Росії.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Росії поліція затримала більше 130 прихильників Навального
Серед затриманих - 11 неповнолітніх
Фото:unian.ua
Найбільше затриманих у Москві - не менш як 84 особи. Видання зазначає, що "затримань, обшуків або нападам протягом дня піддавалися прихильники Навального в 18 містах", повідомляє "ОВС-Інфо".
За інформацією "ОВС-Інфо", батька неповнолітньої, яку затримали в Зеленограді, звинуватили в "невиконанні обов'язків з утримання та виховання неповнолітніх".
Нагадаємо, що у Центрвиборчкомі Росії заявили, що опозиціонер Олексій Навальний не може балотуватися в президенти.
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09 07 2017 12:17 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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