В Росії поліція затримала більше 130 прихильників Навального

Поліція затримала 131 учасника "агітаційних суботників" на підтримку політика Олексія Навального, які проходили в кількох містах Росії.

Найбільше затриманих у Москві - не менш як 84 особи. Видання зазначає, що "затримань, обшуків або нападам протягом дня піддавалися прихильники Навального в 18 містах", повідомляє "ОВС-Інфо".

За інформацією "ОВС-Інфо", батька неповнолітньої, яку затримали в Зеленограді, звинуватили в "невиконанні обов'язків з утримання та виховання неповнолітніх".

Нагадаємо, що у Центрвиборчкомі Росії заявили, що опозиціонер Олексій Навальний не може балотуватися в президенти.