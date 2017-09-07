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В Росії поліція затримала більше 130 прихильників Навального

Серед затриманих - 11 неповнолітніх
Поліція затримала 131 учасника "агітаційних суботників" на підтримку політика Олексія Навального, які проходили в кількох містах Росії.
В Росії поліція затримала більше 130 прихильників Навального Фото:unian.ua

Найбільше затриманих у Москві - не менш як 84 особи. Видання зазначає, що "затримань, обшуків або нападам протягом дня піддавалися прихильники Навального в 18 містах", повідомляє "ОВС-Інфо"

За інформацією "ОВС-Інфо", батька неповнолітньої, яку затримали в Зеленограді, звинуватили в "невиконанні обов'язків з утримання та виховання неповнолітніх".

Нагадаємо, що у Центрвиборчкомі Росії заявили, що опозиціонер Олексій Навальний не може балотуватися в президенти.

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09 07 2017 12:17
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