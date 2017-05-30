В Росії загорівся воєнний літак: загинув курсант
Ще п'ятьох чоловік, які перебували на борту, госпіталізовано.
"За попередньою інформацією з місця події причиною могла стати відмова одного з двигунів", - йдеться в повідомленні видання Інтерфакс, з посиланням на Міноборони РФ.
За словами джерела Інтерфаксу, літак з курсантами "недотягнув до смуги".
Як повідомив телеканал РЕН-ТВ, автоколона, що доставляла постраждалих потрапила в ДТП.
"В результаті цієї НП є постраждалі", - йдеться в повідомленні
Інцидент стався о 5:40 ранку на аеродромі Балашове Саратовської області. Під час навчального-тренувального польоту літак здійснив жорстку посадку. Ан-26 належав навчальній базі Краснодарського вищого авіаційного училища льотчиків.
Нагадаємо, 30 квітня у провінції Артеміса на заході Куби в результаті краху військового літака Ан-26 загинули вісім військовослужбовців.
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