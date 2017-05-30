В Росії загорівся воєнний літак: загинув курсант

Ще п'ятьох чоловік, які перебували на борту, госпіталізовано

В Росії, на території Саратовської області, сталася авіакатастрофа за участі воєнного літака Ан-26, в результаті якої загинув курсант.

Ще п'ятьох чоловік, які перебували на борту, госпіталізовано.

"За попередньою інформацією з місця події причиною могла стати відмова одного з двигунів", - йдеться в повідомленні видання Інтерфакс, з посиланням на Міноборони РФ.

За словами джерела Інтерфаксу, літак з курсантами "недотягнув до смуги".

Як повідомив телеканал РЕН-ТВ, автоколона, що доставляла постраждалих потрапила в ДТП.

"В результаті цієї НП є постраждалі", - йдеться в повідомленні

Інцидент стався о 5:40 ранку на аеродромі Балашове Саратовської області. Під час навчального-тренувального польоту літак здійснив жорстку посадку. Ан-26 належав навчальній базі Краснодарського вищого авіаційного училища льотчиків.

Нагадаємо, 30 квітня у провінції Артеміса на заході Куби в результаті краху військового літака Ан-26 загинули вісім військовослужбовців.