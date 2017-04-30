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Внаслідок авіакатастрофи на Кубі загинули вісім осіб

Літак вилетів з аеропорту міста Баракоа і врізався в схил пагорба за 65 кілометрів від міста Канделарія
У провінції Артеміса на заході Куби в результаті краху військового літака Ан-26 загинули вісім військовослужбовців.
Внаслідок авіакатастрофи на Кубі загинули вісім осіб Фото: wikipedia.org

Про це повідомляє Associated Press з посиланням на заяву уряду Куби.

Літак вилетів з аеропорту міста Баракоа і врізався в схил пагорба за 65 кілометрів від міста Канделарія.

Напередодні кубинське видання CiberCuba і портал Airlive.net повідомили про катастрофу літака авіакомпанії Aerogaviota, на борту якого, ймовірно, було 39 осіб.

За інформацією CiberCuba, Ан-26 авіаперевізника Aerogaviota здійснював рейс з аеропорту Баракоа на сході Куби.

Видання Publico повідомило про знайдені уламки недалеко від провінції Пінар-дель-Ріо.

Нагадаємо, неподалік Краматорська на Донеччині зазнав авіакатастрофи військовий гелікоптер Мі-2.

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30 04 2017 11:18
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