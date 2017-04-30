Внаслідок авіакатастрофи на Кубі загинули вісім осіб Літак вилетів з аеропорту міста Баракоа і врізався в схил пагорба за 65 кілометрів від міста Канделарія

У провінції Артеміса на заході Куби в результаті краху військового літака Ан-26 загинули вісім військовослужбовців.

Фото: wikipedia.org

Про це повідомляє Associated Press з посиланням на заяву уряду Куби. Літак вилетів з аеропорту міста Баракоа і врізався в схил пагорба за 65 кілометрів від міста Канделарія. Напередодні кубинське видання CiberCuba і портал Airlive.net повідомили про катастрофу літака авіакомпанії Aerogaviota, на борту якого, ймовірно, було 39 осіб. За інформацією CiberCuba, Ан-26 авіаперевізника Aerogaviota здійснював рейс з аеропорту Баракоа на сході Куби. Видання Publico повідомило про знайдені уламки недалеко від провінції Пінар-дель-Ріо. Нагадаємо, неподалік Краматорська на Донеччині зазнав авіакатастрофи військовий гелікоптер Мі-2.

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