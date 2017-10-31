В Росії заявили, що Захід збирає біоматеріал росіян для створення біологічної зброї
"Думаю, що Володимир Путін звернув увагу на ці факти не випадково. Що називається, зашкалює. Подібна діяльність ведеться досить давно. Але останнім часом вона набула вже зовсім "непристойних" форм", – написав російський сенатор у Facebook, коментуючи слова президента Російської Федерації Володимира Путіна.
"Я не стверджую, що йдеться безпосередньо про підготовку біологічної війни проти Росії. Але її сценарії без сумніву розробляються. Як то кажуть, раптом виникне необхідність", – додав Клінцевіч.
"Також не секрет, що той чи інший етнос по-різному реагує на біологічну зброю. Звідси і збір біологічного матеріалу росіян, які проживають у різних географічних точках. На заході все робиться вкрай скрупульозно і вивіряється аж до дрібниць: якщо вже застосовувати біологічну зброю, то влучно", – заявив він.
На думку Клінцевича, застереження Путіна своєчасне.
"Відповідні служби на Заході повинні знати, що ми в курсі їхнього інтересу. Нехай не ображаються і ті, хто займається цією роботою на території Російської Федерації", – заявив він.
Нагадаємо, що на засіданні Ради з розвитку громадянського суспільства і прав людини РФ президент Володимир Путін заявив, що "іноземці збирають біологічний матеріал росіян, причому з різних етносів і людей, які проживають у різних географічних точках" РФ, і роблять це "цілеспрямовано і професійно".
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Масові акції протесту в Каталонії, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО У Києві презентували виставку ікон на ящиках з-під патронів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО Ватажок терористів "ДНР" Захарченко виявився мультимільйонером, - ДОКУМЕНТИ
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків