В Росії заявили, що Захід збирає біоматеріал росіян для створення біологічної зброї

На засіданні Ради з розвитку громадянського суспільства і прав людини Путін задався питанням, навіщо "іноземці збирають біологічний матеріал росіян, причому з різних етносів і людей, які проживають у різних географічних точках" РФ, і роблять це "цілеспрямовано і професійно"

Перший заступник голови комітету Ради Федерації з оборони й безпеки Франц Клінцевич припускає, що Захід вивчає біоматеріал росіян для підготовки біологічної зброї.

"Думаю, що Володимир Путін звернув увагу на ці факти не випадково. Що називається, зашкалює. Подібна діяльність ведеться досить давно. Але останнім часом вона набула вже зовсім "непристойних" форм", – написав російський сенатор у Facebook, коментуючи слова президента Російської Федерації Володимира Путіна.

"Я не стверджую, що йдеться безпосередньо про підготовку біологічної війни проти Росії. Але її сценарії без сумніву розробляються. Як то кажуть, раптом виникне необхідність", – додав Клінцевіч.

"Також не секрет, що той чи інший етнос по-різному реагує на біологічну зброю. Звідси і збір біологічного матеріалу росіян, які проживають у різних географічних точках. На заході все робиться вкрай скрупульозно і вивіряється аж до дрібниць: якщо вже застосовувати біологічну зброю, то влучно", – заявив він.

На думку Клінцевича, застереження Путіна своєчасне.

"Відповідні служби на Заході повинні знати, що ми в курсі їхнього інтересу. Нехай не ображаються і ті, хто займається цією роботою на території Російської Федерації", – заявив він.

Нагадаємо, що на засіданні Ради з розвитку громадянського суспільства і прав людини РФ президент Володимир Путін заявив, що "іноземці збирають біологічний матеріал росіян, причому з різних етносів і людей, які проживають у різних географічних точках" РФ, і роблять це "цілеспрямовано і професійно".