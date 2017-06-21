В столиці Франції проведуть день без автомобілів

Це буде вже третя подібна акція у Парижі

У Парижі 1 жовтня влаштують день, вільний від автомобілів.

У неділю 1 жовтня з 11.00 і до 18.00 водіям автомобілів, вантажівок, мотоциклів – всіх транспортних засобів з двигунами – буде заборонено виїжджати на вулиці французької столиці. Про це повідомляє Le Parisien.

Зазначається, що це буде вже третя подібна акція у Парижі. Однак якщо раніше для автомобілів перекривали лише центр та прилеглі райони, то цього року для автомобілів будуть закриті вулиці всього міста.

Виняток буде зроблено лише для автомобілів надзвичайних служб та громадського транспорту (окрім автобусів).

Подібні акції у Парижі проводяться з метою привернення уваги до боротьби з забрудненістю повітря. У попередні роки в день акцій рівень забрудненості в зонах без автомобілів зменшувався на 19-27%.

Нагадаємо, Мехіко, Париж, Афіни та Мадрид планують заборонити використання автомобілів з дизельними двигунами на своїх дорогах до 2025 року.