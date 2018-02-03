В столиці продовжили обмеження на в'їзд вантажівок
Про це 2 березня повідомляє прес-центр КМДА.
Зазначається, що із ночі у столиці для прибирання наслідків негоди залучено 271 одиницю снігоприбиральної техніки "Київавтодору", 148 одиниць техніки комунальних житлово-експлуатаційних дільниць, 75 одиниць допоміжної техніки.
Дорожнє покриття обробляють посипальними матеріалами.
Окрім того, працюють 32 бригади з ручного прибирання у складі 205 осіб, які розчищають від снігу тротуари та зупинки громадського транспорту, що утримуються підприємствами корпорації, підходи до підземних і наземних пішохідних переходів і сходові марші.
У дворах житлових будинків працюють 3,8 тисячі працівників ЖЕД.
Власників транспортних засобів закликають не залишати автівки обабіч вулиць і доріг, щоб не заважати спецтехніці оперативно прибирати проїзні частини від снігу.
Зазначимо, в Києві в четвер, 1 березня, через складні погодні умови утворилися сильні затори.
Нагадаємо, Київська міська державна адміністрація розпорядилася скасувати навчання в школах 2-3 березня через сильний снігопад. Дитячим садкам теж рекомендували призупинити роботу на ці два дні.
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