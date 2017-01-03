В Україні підвищили акцизи на алкоголь

Нові ставки акцизів на міцний алкоголь в Україні вступили в силу

З 1 березня ставки акцизів на лікеро-горілчані вироби збільшилися на 20% - до 126,96 грн/літр стовідсоткового спирту.

"Згідно з прийнятими наприкінці 2016 року змінами до Податкового кодексу України, акцизна ставка на сухі вина з 1 березня зберігається на рівні 0,01 грн/літр, на міцні вина і вермути підвищується на 12% – до 8,02 грн/літр, на ігристі вина – на 12%, до 11,65 грн/літр", – повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Зазначимо, Верховна Рада прийняла законопроект №5132, метою якого є збільшення ресурсної бази для державного бюджету на 2017 рік.