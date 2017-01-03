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В Україні підвищили акцизи на алкоголь

Нові ставки акцизів на міцний алкоголь в Україні вступили в силу
З 1 березня ставки акцизів на лікеро-горілчані вироби збільшилися на 20% - до 126,96 грн/літр стовідсоткового спирту.
В Україні підвищили акцизи на алкоголь Фото: zn.ua

"Згідно з прийнятими наприкінці 2016 року змінами до Податкового кодексу України, акцизна ставка на сухі вина з 1 березня зберігається на рівні 0,01 грн/літр, на міцні вина і вермути підвищується на 12% – до 8,02 грн/літр, на ігристі вина – на 12%, до 11,65 грн/літр", – повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Зазначимо, Верховна Рада прийняла законопроект №5132, метою якого є збільшення ресурсної бази для державного бюджету на 2017 рік.

Згідно з проектом, ставка акцизу на алкоголь підвищується на 20%, на виноробну продукцію, пиво та слабоалкоголку - на 12% (індекс споживчих цін). Специфічна ставка акцизу на тютюнові вироби підвищується на 40%
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01 03 2017 18:21
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