В Україні пропонують створити Міністерство у справах сім'ї

У виконавчій владі відсутня організація, яка займалася б сім'єю безпосередньо

В Україні може з'явитися установа, яка буде займатися питаннями посилення інституту сім'ї та її захисту, а також формуванням державної сімейної політики, заснованої на українських традиційних цінностях.

Таке звернення до відповідних державних органів направили учасники Всеукраїнського форуму сім'ї, який відбувся 14 березня в НЦ "Український дім" за ініціативою низки громадських організацій та Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій, повідомляють "Українські Новини".

Як робочі варіанти було запропоновано створення Міністерства або державного агентства у справах сім'ї або ж введення інституту урядового уповноваженого з питань сім'ї.

"Зараз у виконавчій владі відсутня організація, яка займалася б сім'єю безпосередньо. Немає жодного міністерства, в назві якої було присутнє б слово "сім'я". Ми закликали сьогодні уряд до того, щоб створити державне агентство, державну службу з питань сім'ї, які б координували державні зусилля, зусилля місцевого самоврядування", - заявив координатор форуму депутат Верховної Ради України Павло Унгурян.

Зокрема, учасники форуму відзначили, що така необхідність обумовлена насамперед катастрофічною статистикою розлучень, демографічною кризою, сумною статистикою щодо сирітства та безвідповідального батьківства, впровадженням "гендерної термінології" в законодавство України, спробами спростити процедуру розлучень і іншим.

Серед необхідних кроків, що сприятимуть захисту інституту сім'ї учасники форуму наголосили на необхідності зберегти в Конституції України дефініцію шлюбу як союзу чоловіка і жінки; не допустити прийняття антисімейних законодавчих рішень, що дозволяють пропагувати нетрадиційну сексуальну поведінку як норму; почати поширення освітніх програм для шкіл і університетів, які будуть готувати українську молодь до відповідального вступу в шлюб; рекомендувати уряду підготувати і затвердити державну програму щодо захисту сім'ї.

Нагадаємо, що парламент ухвалив Постанову про Звернення Верховної Ради України до Кабінету Міністрів України щодо створення Міністерства України у справах ветеранів.