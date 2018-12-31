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В Україні стартувала президентська виборча кампанія

Агітація дозволяється до 00:00 29 березня 2019 року
В Україні з понеділка, 31 грудня, розпочався виборчий процес виборів президента, які відбудуться 31 березня 2019 року.
В Україні стартувала президентська виборча кампанія Фото: АFР

Передвиборча агітація кандидата дозволяється з наступного дня після його реєстрації до 00:00 29 березня 2019-го.

Результати виборів повинні бути встановлені до 10 квітня 2019 року включно.

Календарний план був затверджений лише для першого туру виборів, але якщо жоден з кандидатів не набере 31 березня 2019-го більше 50% голосів, то на 21 квітня 2019-го повинен бути призначений другий тур виборів.

У такому випадку, за підрахунками агентства, ЦВК має офіційно оголосити результати виборів до 1 травня 2019 року включно, а інавгурація новообраного президента має відбутися до 31 травня 2019 року включно.

Крім того, Комісія внесла зміни до переліку закордонних виборчих дільниць, утворених на постійній основі постановою ЦВК від 12 квітня 2012-го.

Як повідомлялося, раніше Центральна виборча комісія затвердила терміни проведення президентських виборів. 

Нагадаємо, що у вівторок, 26 листопада, Верховна Рада призначила вибори президента України на 31 березня 2019 року.

 

 

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31 12 2018 08:50
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