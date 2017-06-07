В Україні створили Поліцейську академію

Метою Поліцейської академії є зменшення кількості поліцейських-романтиків, які швидко розчаровуються при зіткненні з реальністю

Керівник Національної поліції України Сергій Князєв підписав наказ, яким затверджено положення про відомчому поліцейському вузі.

Поліцейська академія буде розташована в Києві по вулиці Народного ополчення, 9. Перший набір складе 500 поліцейських, а в подальшому в Нацполіції планують прийняти 1000-1200 курсантів, - повідомляє прес-служба Нацполіці

Голова Нацполіції підкреслив, що метою створення Академії є зменшення кількості браку при важкій процедурі – кадровому відборі. Адже з часом люди розчаровуються в роботі поліцейського, і романтика дуже швидко закінчується.

Як свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг", проведеного в грудні 2016 року, реформу поліції вважають успішною 28% українців, неуспішною - 65%. Кількість тих, хто позитивно оцінює цей напрямок діяльності влади, зменшилася протягом 2016 року в півтора рази.

Нагадаємо, напередодні в Україні запустили дорожню патрульну поліцію, для її роботи обладнали вісім стаціонарних постів на автомагістралях, де раніше розташовувалася Державтоінспекція.