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В Україні відкрили нове газове родовище

Відкриття родовища відбулося в листопаді 2018 року
Державна компанія "Укргазвидобування" відкрила четверте за цей рік газове родовище у Харківської області.
В Україні відкрили нове газове родовище Фото: facebook.com/Ukrgasvydobuvannya

"На етапі геологічного вивчення запаси відкритого родовища становлять щонайменше 400 млн кубометрів, а перспективні ресурси родовища загалом можуть становити близько 3,7 млрд кубів блакитного палива", - повідомляє прес-служба компанії.

Відкриття родовища відбулося в листопаді 2018 року після завершення буріння та випробування пошукової свердловини, яка була закладена за результатами аналізу геологічної будови площі.

Як наголошується, наразі проводяться роботи з облаштування свердловини та введення її у пробну експлуатацію, а також продовжуються пошуково-розвідувальні роботи на новому родовищі.

Нагадаємо, цього року було відкрито три нових родовища у Харківській області на ділянках надр, спецдозволи на які було отримано до 2017 року. Перспективні ресурси чотирьох нових родовищ загалом становлять 8,2 млрд кубів блакитного палива.

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05 12 2018 23:51
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