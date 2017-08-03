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В Україні військову службу несуть більше 50 тис жінок, - Порошенко

Лише з початку цього року на контракт вступили більше двох тисяч жінок
На сьогодні у лавах Збройних сил України проходять військову службу і працюють 54 тисяч жінок, з них понад 20 тисяч – жінки-військовослужбовці.
В Україні військову службу несуть більше 50 тис жінок, - Порошенко Фото: unian.ua

"Головною рисою сучасної української армії стала успішна гендерна політика. На сьогодні у лавФейсбуці ах ЗСУ проходять військову службу і працюють 54 тисяч жінок, з них понад 20 тисяч – жінки-військовослужбовці",  - написав Президент Петро Порошенко на своїй сторінці у Facebook.

Лише з початку цього року на контракт вступили більше двох тисяч жінок. Стільки ж мають статус учасників бойових дій. 

"Раніше неможливо було уявити снайперку чи розвідницю в однострої ЗСУ. Однак завдяки останнім нормативним змінам жінки отримали можливість займати більше військових посад - загалом їх вже більше 100! І ми не збираємося зупинятися",  -  зазначив Президент.

"Україна пишається вашою непохитністю та сміливістю!", -  додав Глава держави, вітаючи жінок зі  святом.

Також Порошенко привітав українських жінок зі святом 8 Березня та  побажав їм любові і миру.

Нагадаємо, жінки зможуть претендувати на 63 додаткові посади у Збройних силах України.

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08 03 2017 10:39
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