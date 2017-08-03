В Україні військову службу несуть більше 50 тис жінок, - Порошенко
"Головною рисою сучасної української армії стала успішна гендерна політика. На сьогодні у лавФейсбуці ах ЗСУ проходять військову службу і працюють 54 тисяч жінок, з них понад 20 тисяч – жінки-військовослужбовці", - написав Президент Петро Порошенко на своїй сторінці у Facebook.
Лише з початку цього року на контракт вступили більше двох тисяч жінок. Стільки ж мають статус учасників бойових дій.
"Раніше неможливо було уявити снайперку чи розвідницю в однострої ЗСУ. Однак завдяки останнім нормативним змінам жінки отримали можливість займати більше військових посад - загалом їх вже більше 100! І ми не збираємося зупинятися", - зазначив Президент.
"Україна пишається вашою непохитністю та сміливістю!", - додав Глава держави, вітаючи жінок зі святом.
Також Порошенко привітав українських жінок зі святом 8 Березня та побажав їм любові і миру.
Нагадаємо, жінки зможуть претендувати на 63 додаткові посади у Збройних силах України.
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