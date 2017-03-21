В Україні вперше відкликали місцевого депутата через відсутність роботи з виборцями

Ініціативна група зібрала в Кам'янському більш як 1800 підписів виборців за відкликання депутата

У Кам'янському Дніпропетровської області відкликали депутата міської ради від "Блоку Петра Порошенка" Юрія Литвиненка.

Постанову про припинення повноважень депутата прийняла на своєму засіданні Каменська територіальна виборча комісія. Цій постанові передувало рішення партійного з'їзду.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

За даними виборчої комісії, Юрія Литвиненка обрано депутатом міської ради на виборах 2015 року. Ініціативна група зібрала в Кам'янському більш як 1800 підписів виборців за відкликання депутата.

Як повідомили в партії "Блок Петра Порошенка - Солідарність", рішення про відкликання депутата ухвалили на партійному з'їзді 17 березня. У партії зазначили, що вперше в Україні після прийняття нового закону "Про місцеві вибори" застосовано механізм відкликання щодо депутата місцевої ради. Партійна перевірка встановила низку порушень з його боку, зокрема, відсутність роботи з виборцями в окрузі.

"Як повідомила керівник міської організації партії Наталія Шкуренко, після виборів Юрій Литвиненко уникав виконання депутатських обов'язків, за що його виключено зі складу фракції, а також став фігурантом кримінальних проваджень через виявлені факти зловживання службовим становищем та нецільове використання коштів", - йдеться в повідомленні партії.

Водночас сам екс-депутат всі звинувачення відкидає і заявляє, що збір підписів за його відкликання "організовано керівництвом місцевої організації партії в порушення законодавства".