Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

В Україні вперше випустили на волю засудженого до довічного ув'язнення

На думку суду, існує суттєва загроза життю і здоров’ю чоловіка
43-літнього Олександра Каверзіна, засудженого за 13 злочинів, звільнено від довічного позбавлення волі.
В Україні вперше випустили на волю засудженого до довічного ув Фото: ТАСС

Відповідне рішення 3 листопада прийняв апеляційний суд Вінницької області, інформує в четвер портал "Судова влада України".

Зазначається, що на думку суду, існує суттєва загроза життю і здоров’ю чоловіка.

Олександр Каверзін – інвалід 1 групи по зору, страждає на внутрішньочерепний тиск, який може спровокувати інсульт. Осліп чоловік від катувань, яких йому завдали працівники міліції. Про це дізнався і Європейський Суд з прав людини.

"Відповідно до рішення Європейського Суду з прав людини від 15 травня 2012 року у справі "Каверзін проти України" (заява 23893/03) встановлено порушення статті 3 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод у зв’язку з катуванням заявника працівниками міліції", – йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що влада не провела ефективного розслідування за скаргою заявника на катування; у період з січня до вересня 2001 року постраждалому не надавалася адекватна медична допомога у зв’язку з ушкодженням ока.

Також суд керувався рішенням ЄСПЛ у справі "Лорс проти Нідерландів".  У ньому – мова про те, що "повна сенсорна ізоляція, поєднана з тотальною соціальною ізоляцією, може знищити особистість та становить форму негуманного поводження, яка не може бути виправдана потребами забезпечення безпеки за будь-яких причин".

Каверзін звинувачували у вбивстві семи осіб, серед яких – троє працівників міліції. Також він засуджений за нанесення тяжких тілесних ушкоджень, незаконне зберігання вогнепальної зброї, бандитизм та розбій.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

09 11 2017 14:36
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
ЯБоюсьСказати: Навіщо Україні сексуальна освіта

ЯБоюсьСказати: Навіщо Україні сексуальна освіта

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.