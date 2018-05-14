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В Україні визнали недійсними близько 450 закордонних паспортів

Відзначається, що паспорти було видано з порушенням вимог законодавства
Протягом 2016-2017 років територіальні органи Державної міграційної служби України визнали недійсними 452 закордонних паспорти громадян України.
В Україні визнали недійсними близько 450 закордонних паспортів Фото: iPress.ua / Михайло Гема

"У 2016 році територіальні органи відомства визнали виданими з порушеннями 238 закордонних паспортів, в 2017 році - 214 таких паспортів. При цьому, за даними ДМС, у січні-березні нинішнього року вже виявлено виданими з порушеннями 36 закордонних паспортів", – повідомили в Державній міграційній службі України (ДМС) у відповіді на інформаційний запит УНН.

Крім цього, за інформацією ДМС, у 2016 році було видано з порушеннями 287 паспортів громадян України (зразка 1994 року), у 2017 - 162 документа і 6 паспортів у формі ID-карти.

"В січні-березні цього року міграційна служба визнала, виданими з порушеннями 59 паспортів громадянина України і 15 документів у формі ID-карти", – додали у виданні.

Нагадаємо, що 1 жовтня, набув чинності закон України №1474-VIII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус, спрямованих на лібералізацію Європейським Союзом візового режиму для України", який забезпечує перехід на біометричні паспорти.

 

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14 05 2018 11:22
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