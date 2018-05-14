В Україні визнали недійсними близько 450 закордонних паспортів

Протягом 2016-2017 років територіальні органи Державної міграційної служби України визнали недійсними 452 закордонних паспорти громадян України.

"У 2016 році територіальні органи відомства визнали виданими з порушеннями 238 закордонних паспортів, в 2017 році - 214 таких паспортів. При цьому, за даними ДМС, у січні-березні нинішнього року вже виявлено виданими з порушеннями 36 закордонних паспортів", – повідомили в Державній міграційній службі України (ДМС) у відповіді на інформаційний запит УНН.

Крім цього, за інформацією ДМС, у 2016 році було видано з порушеннями 287 паспортів громадян України (зразка 1994 року), у 2017 - 162 документа і 6 паспортів у формі ID-карти.

"В січні-березні цього року міграційна служба визнала, виданими з порушеннями 59 паспортів громадянина України і 15 документів у формі ID-карти", – додали у виданні.