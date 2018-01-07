В Україні з 1 липня зріс прожитковий мінімум

В Україні з 1 липня підвищили прожитковий мінімум на 77 грн.

"Установити у 2018 році прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня 2018 року - 1 тис. 700 гривень, з 1 липня - 1 тис. 777 гривень, з 1 грудня - 1 тис. 853 гривні", - йдеться в законі про державний бюджет.

Водночас для дітей віком до шести років прожитковий мінімум із 1 липня зріс на 67 грн і становить тепер 1 тис. 559 грн, дл тис. 841 грн, а для осіб, які втратили працездатність - на 62 грн і становить 1 тис. 435 грн.

Згідно з бюджетною резолюцією Кабміну на 2019-2021 роки, прожитковий мінімум з 1 січня 2019 року прогнозується на рівні 1 853 гривні, з 1 липня 2019 - 1 936 гривень, з 1 грудня 2019 - 2 011 гривень.