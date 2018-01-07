Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

В Україні з 1 липня зріс прожитковий мінімум

Тепер він становить 1 тисячу 777 гривень
В Україні з 1 липня підвищили прожитковий мінімум на 77 грн.
В Україні з 1 липня зріс прожитковий мінімум Фото: acf.ua

"Установити у 2018 році прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня 2018 року - 1 тис. 700 гривень, з 1 липня - 1 тис. 777 гривень, з 1 грудня - 1 тис. 853 гривні", -  йдеться  в законі про державний бюджет.

Водночас для дітей віком до шести років прожитковий мінімум із 1 липня зріс на 67 грн і становить тепер 1 тис. 559 грн, дл тис. 841 грн, а для осіб, які втратили працездатність - на 62 грн і становить 1 тис. 435 грн.

Згідно з бюджетною резолюцією Кабміну на 2019-2021 роки, прожитковий мінімум з 1 січня 2019 року прогнозується на рівні 1 853 гривні, з 1 липня 2019 - 1 936 гривень, з 1 грудня 2019 - 2 011 гривень. 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

01 07 2018 17:15
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Ветеран АТО "Дончанин": Проблема у тому, що ми говоримо "війна на Донбасі", а не "війна в Україні"

Ветеран АТО "Дончанин": Проблема у тому, що ми говоримо "війна на Донбасі", а не "війна в Україні"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.