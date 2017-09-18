CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЗ січня 2017 року в Україні в пожежах загинули понад тисяча людей, ще тисяча постраждали.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Україні за дев'ять місяців через пожежі загинули більше тисячі осіб
Врятувати вдалось 1374 особи
Фото: dumskaya.net
Такі дані оприлюднили у ДСНС України.
Зокрема, 1074 людей загинули, 1037 були поранені, врятували 1374 осіб. З початку року в Україні сталося 66 тис. пожеж.
Нагадаємо, у п'ятницю, 15 вересня, в Одесі у будівлі дитячого оздоровчого табору "Вікторія" сталася пожежа, в результаті якої загинули три дівчинки.
Одеська місцева прокуратура № 1 спільно з органами поліціі повідомили про підозру директору дитячого спортивно-оздоровчого табору "Вікторія" у порушенні вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель дітей (ч. 2 ст. 270 КК Украіни).
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18 09 2017 14:49 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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