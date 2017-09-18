В Україні за дев'ять місяців через пожежі загинули більше тисячі осіб

З січня 2017 року в Україні в пожежах загинули понад тисяча людей, ще тисяча постраждали.

Такі дані оприлюднили у ДСНС України.

Зокрема, 1074 людей загинули, 1037 були поранені, врятували 1374 осіб. З початку року в Україні сталося 66 тис. пожеж.

Нагадаємо, у п'ятницю, 15 вересня, в Одесі у будівлі дитячого оздоровчого табору "Вікторія" сталася пожежа, в результаті якої загинули три дівчинки.

Одеська місцева прокуратура № 1 спільно з органами поліціі повідомили про підозру директору дитячого спортивно-оздоровчого табору "Вікторія" у порушенні вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель дітей (ч. 2 ст. 270 КК Украіни).