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В Україні за дев'ять місяців через пожежі загинули більше тисячі осіб

Врятувати вдалось 1374 особи
З січня 2017 року в Україні в пожежах загинули понад тисяча людей, ще тисяча постраждали.
В Україні за дев Фото: dumskaya.net

Такі дані оприлюднили у ДСНС України.

Зокрема, 1074 людей загинули, 1037 були поранені, врятували 1374 осіб. З початку року в Україні сталося 66 тис. пожеж.

Нагадаємо, у п'ятницю, 15 вересня, в Одесі у будівлі дитячого оздоровчого табору "Вікторія" сталася пожежа, в результаті якої загинули три дівчинки

Одеська місцева прокуратура № 1 спільно з органами поліціі повідомили про підозру директору дитячого спортивно-оздоровчого табору "Вікторія" у порушенні вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель дітей (ч. 2 ст. 270 КК Украіни).

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18 09 2017 14:49
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