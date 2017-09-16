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Поліція затримала директора табору "Вікторія", де в пожежі згоріли діти

Він перебуває в лікарні через проблеми з серцем
Одеська поліція затримала Петроса Саркісяна, директора дитячого табору "Вікторія", де вночі 16 вересня в результаті пожежі загинули дві дівчинки, а ще одна зникла безвісти
Поліція затримала директора табору "Вікторія", де в пожежі згоріли діти Фото: dumskaya.net

Саркісян після пожежі зліг у лікарню, повідомляє "Думская" з посиланням на начальника Головного управління Національної поліції Дмитра Головіна.

Мер Одеси Геннадій Труханов повідомив журналістам, що у директора табору були проблеми з серцем. "У нього недавно був інфаркт, вночі, коли я прибув на місце, його відвезли із зупинкою серця", - зазначив міський голова.

Втім, у палаті його взяли під охорону поліцейські.

Саркісян також відсторонений від посади разом зі своїм заступником, відповідальним за пожежну безпеку. Також через трагедію, що трапилася в дитячому таборі "Вікторія", відсторонили від посади главу Київської райадміністрації Одеси Володимира Сушкова.

Директор департаменту освіти Олена Буйневич сама подала у відставку.

Нагадаємо, що повідомлення про пожежу в двоповерховому дерев'яному корпусі оздоровлювального комплексу надійшло в п'ятницю о 23:34. Пожежники прибули через декілька хвилин, але через зворотну тяги вогонь поширився миттєво, і до приїзду рятувальників будівля вже палала.

Через дві години вогонь загасили, він повністю знищив один з корпусів табору.

Під завалами були знайдені тіла двох загиблих дівчаток 8 і 9 років. Третя - Сніжана Арпентий - оголошена у розшук. Всі вони були вихованками зразкового дитячого хореографічного ансамблю "Адель".

Поліція Одеської області відкрила кримінальне провадження за фактом пожежі. Попередня кваліфікація - ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу - порушення норм пожежної безпеки.

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16 09 2017 17:19
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