В Україні зафіксували третій випадок дифтерії у 2018 році, - МОЗ
Відзначається, що захворів підліток 15 років у Київській області, діагноз підтверджений лабораторно.
Дитині ввели протидифтерійну сироватку, її стан стабільний, зараз вона перебуває в інфекційному відділенні Київської обласної дитячої лікарні м. Боярка, повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я.
Українцям у зв'язку з цим нагадують про необхідність якомога швидше зробити щеплення проти дифтерії.
На 1 червня 2018 року в Україні наявні 2,2 млн доз вакцини АКДП, 557 тис. доз АДП та 5,2 млн доз АДП-М.
В Україні наявні 800 доз протидифтерійної сироватки, які країна отримала наприкінці 2017 року. Препарати мають сертифікат якості GMP, що гарантує, що продукція постійно виробляється і контролюється за стандартами якості.
Нагадаємо, інфекція передається повітряно-крапельним шляхом. Коли дифтерійна бактерія потрапляє у дихальну систему, вона виробляє токсин, що руйнує тканини дихальної системи. Захворювання проявляється у вигляді ангіни, коли у горлі утворюються плівки, які дуже погано знімаються з поверхні. Це може ускладнювати дихання та ковтання.
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