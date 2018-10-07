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В Україні зафіксували третій випадок дифтерії у 2018 році, - МОЗ

Захворів підліток 15 років у Київській області
В Україні зареєстровано третій випадок захворюваності на дифтерію, МОЗ України закликає вакцинуватись.
В Україні зафіксували третій випадок дифтерії у 2018 році, - МОЗ Фото: з відкритих джерел

Відзначається, що захворів підліток 15 років у Київській області, діагноз підтверджений лабораторно.

Дитині ввели протидифтерійну сироватку, її стан стабільний, зараз вона перебуває в інфекційному відділенні Київської обласної дитячої лікарні м. Боярка, повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я.

Українцям у зв'язку з цим нагадують про необхідність якомога швидше зробити щеплення проти дифтерії.

На 1 червня 2018 року в Україні наявні 2,2 млн доз вакцини АКДП, 557 тис. доз АДП та 5,2 млн доз АДП-М.

В Україні наявні 800 доз протидифтерійної сироватки, які країна отримала наприкінці 2017 року. Препарати мають сертифікат якості GMP, що гарантує, що продукція постійно виробляється і контролюється за стандартами якості.

Нагадаємо, інфекція передається повітряно-крапельним шляхом. Коли дифтерійна бактерія потрапляє у дихальну систему, вона виробляє токсин, що руйнує тканини дихальної системи. Захворювання проявляється у вигляді ангіни, коли у горлі утворюються плівки, які дуже погано знімаються з поверхні. Це може ускладнювати дихання та ковтання.

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10 07 2018 17:20
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