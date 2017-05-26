В Україні залишилося 90 працюючих банків, - Нацбанк

У січні-квітні кількість банків зменшилась з 96 до 90

Кількість комерційних банків в Україні в січні-квітні зменшилась з 96 до 90.

Так, у квітні кількість банків зменшилася з 92 до 90 (на 1 травня), а з початку року з 96.

За квітень з ринку були виведені Фінбанк і Діамантбанк, - свідчать звітні дані Національного банку, повідомляють Українські новини.

В 1-му кварталі банківський ринок покинули Платинум Банк, банк Народний капітал, Фортуна-банк, Вектор Банк.

З 90 банків - 38 банків з іноземним капіталом і 17 - зі 100%-вим инкапиталом (на 1 січня 2017 року - 38 і 17 відповідно).

Зазначимо, Національний банк оскаржує неправосудні судові рішення до судів вищих інстанцій. Так, наприклад, у квітні 2017 року НБУ направив до Вищого адміністративного суду України касаційну скаргу на рішення суду апеляційної інстанції стосовно "КСГ Банк".