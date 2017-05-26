В Україні залишилося 90 працюючих банків, - Нацбанк
Так, у квітні кількість банків зменшилася з 92 до 90 (на 1 травня), а з початку року з 96.
За квітень з ринку були виведені Фінбанк і Діамантбанк, - свідчать звітні дані Національного банку, повідомляють Українські новини.
В 1-му кварталі банківський ринок покинули Платинум Банк, банк Народний капітал, Фортуна-банк, Вектор Банк.
З 90 банків - 38 банків з іноземним капіталом і 17 - зі 100%-вим инкапиталом (на 1 січня 2017 року - 38 і 17 відповідно).
Зазначимо, Національний банк оскаржує неправосудні судові рішення до судів вищих інстанцій. Так, наприклад, у квітні 2017 року НБУ направив до Вищого адміністративного суду України касаційну скаргу на рішення суду апеляційної інстанції стосовно "КСГ Банк".
Нагадаємо, Верховний Суд України зупинив виконання судових рішень, які винесені не на користь Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, у справі про передачу фінансовій компанії "Плеяда" кредитного портфелю банку "Михайлівський".
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