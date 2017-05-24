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В Україні затвердили нову схему суддівських зарплат

Розподіл зарплатні суддів здійснюватиметься в межах бюджету, передбаченого на поточний рік
Кабінет міністрів врегулював питання оплати праці державних співробітників судів та системи правосуддя.
В Україні затвердили нову схему суддівських зарплат Фото: з вільних джерел

"Прийнятим сьогодні рішенням уряд затвердив схему посадових окладів із визначенням коефіцієнтів для державних службовців судів, органів та установ системи правосуддя за групами оплати праці з урахуванням норм Закону України "Про державну службу", - йдеться у повідомленні на урядовому порталі.

Окрім того, Кабмін також вніс зміни до постанови від 2011 року про "Деякі питання матеріального забезпечення працівників Національної школи суддів України та Національної академії прокуратури України" - в частині підвищення розмірів посадових окладів працівників Національної школи суддів України.

Вказується, що реалізація акта здійснюватиметься в межах коштів, передбачених на поточний рік на утримання судів та інших органів судової влади.

Нагадаємо, 11 квітня народні депутати не підтримали законопроект про Конституційний суд. Зарплату суддям КСУ планували встановити в розмірі 400 тис. грн на місяць. Документ розробила рада з питань судової реформи при президентові. До розгляду цього закону повернуться ще раз восени.

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24 05 2017 18:15
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