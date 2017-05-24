В Україні затвердили нову схему суддівських зарплат

Розподіл зарплатні суддів здійснюватиметься в межах бюджету, передбаченого на поточний рік

Кабінет міністрів врегулював питання оплати праці державних співробітників судів та системи правосуддя.

"Прийнятим сьогодні рішенням уряд затвердив схему посадових окладів із визначенням коефіцієнтів для державних службовців судів, органів та установ системи правосуддя за групами оплати праці з урахуванням норм Закону України "Про державну службу", - йдеться у повідомленні на урядовому порталі.

Окрім того, Кабмін також вніс зміни до постанови від 2011 року про "Деякі питання матеріального забезпечення працівників Національної школи суддів України та Національної академії прокуратури України" - в частині підвищення розмірів посадових окладів працівників Національної школи суддів України.

Вказується, що реалізація акта здійснюватиметься в межах коштів, передбачених на поточний рік на утримання судів та інших органів судової влади.

Нагадаємо, 11 квітня народні депутати не підтримали законопроект про Конституційний суд. Зарплату суддям КСУ планували встановити в розмірі 400 тис. грн на місяць. Документ розробила рада з питань судової реформи при президентові. До розгляду цього закону повернуться ще раз восени.