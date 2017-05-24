В Україні затвердили нову схему суддівських зарплат
"Прийнятим сьогодні рішенням уряд затвердив схему посадових окладів із визначенням коефіцієнтів для державних службовців судів, органів та установ системи правосуддя за групами оплати праці з урахуванням норм Закону України "Про державну службу", - йдеться у повідомленні на урядовому порталі.
Окрім того, Кабмін також вніс зміни до постанови від 2011 року про "Деякі питання матеріального забезпечення працівників Національної школи суддів України та Національної академії прокуратури України" - в частині підвищення розмірів посадових окладів працівників Національної школи суддів України.
Вказується, що реалізація акта здійснюватиметься в межах коштів, передбачених на поточний рік на утримання судів та інших органів судової влади.
Нагадаємо, 11 квітня народні депутати не підтримали законопроект про Конституційний суд. Зарплату суддям КСУ планували встановити в розмірі 400 тис. грн на місяць. Документ розробила рада з питань судової реформи при президентові. До розгляду цього закону повернуться ще раз восени.
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