CУСПІЛЬСТВО НОВИНИКабінет міністрів прийняв постанову, якою відновлює процес категоризації готелів та інших об'єктів, що надають послуги тимчасового розміщення.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Україні знову будуть присвоювати "зірки" готелям
Привласнення зірок готелям було призупинено 1 січня 2018 року в зв'язку з припиненням існування органу сертифікації УкрСЕПРО
Фото: з відкритих джерел
Кабмін дозволив здійснювати сертифікацію готелів органам, акредитованим Національним агентством з акредитації, який перебуває в підпорядкуванні Мінекономрозвитку, повідомляє прес-служба уряду.
Акредитацію на виконання відповідних робіт отримали 17 органів з сертифікації.
"Суб'єкти господарювання - власники готелів зможуть отримати свідоцтва про встановлення категорії готелям, що надасть додаткові конкурентні переваги на ринку готельних послуг", - йдеться в пояснювальній записці.
Нагадаємо, сервіс Booking.com виключив можливість бронювати об'єкти для тимчасового проживання в анексованому Криму.
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27 07 2018 16:17 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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