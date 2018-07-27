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В Україні знову будуть присвоювати "зірки" готелям

Привласнення зірок готелям було призупинено 1 січня 2018 року в зв'язку з припиненням існування органу сертифікації УкрСЕПРО
Кабінет міністрів прийняв постанову, якою відновлює процес категоризації готелів та інших об'єктів, що надають послуги тимчасового розміщення.
В Україні знову будуть присвоювати "зірки" готелям Фото: з відкритих джерел

Кабмін дозволив здійснювати сертифікацію готелів органам, акредитованим Національним агентством з акредитації, який перебуває в підпорядкуванні Мінекономрозвитку,  повідомляє прес-служба уряду.

Акредитацію на виконання відповідних робіт отримали 17 органів з сертифікації.

"Суб'єкти господарювання - власники готелів зможуть отримати свідоцтва про встановлення категорії готелям, що надасть додаткові конкурентні переваги на ринку готельних послуг", - йдеться в пояснювальній записці.

Нагадаємо, сервіс Booking.com виключив можливість бронювати об'єкти для тимчасового проживання в анексованому Криму.

 

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27 07 2018 16:17
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