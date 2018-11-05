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В Україні зростають ціни на бензин і дизпаливо

Середні ціни по країні 11 травня знизилися на 1 коп./л
У період з 10 по 11 травня роздрібні ціни на бензини і дизельне пальне піднялися в деяких мережах АЗС.
В Україні зростають ціни на бензин і дизпаливо Фото: glavnoe.ua

Зокрема, на 0,35-0,55 грн./л всі види палива подорожчали на станціях "Олас": А-92 - до 27,95 грн/л, А-95 - до 28,95 грн/л, А -95+ - до 29,95 грн/л, ДТ - до 26,80 грн/л, повідомляє enkorr.

У мережі Glusco бензин і дизельне пальне подорожчали на 0,15 грн/л. Такі мережі як "Автотранс" та Jazz Oil підвищили ціни на 15-40 коп./л.

Нагадаємо, що світові ціни на нафту знижуються після досягнення максимальних відміток з листопада 2014 року на тлі ситуації навколо Ірану.

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11 05 2018 18:34
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