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ПОЛІТИКА НОВИНИ

В українській владі немає політиків з антипольськими настроями, – МЗС

Україна – це стратегічний партнер Польщі
Україна не має наміру політизувати історичне минуле українсько-польських відносин і дотримуватиметься конструктивної позиції.
В українській владі немає політиків з антипольськими настроями, – МЗС МЗС України. Фото: uk.wikipedia.org

Про це повідомила речник Міністерства закордонних справ України Мар'яна Беца, передає "Інтерфакс-Україна".

"Хотілося б наголосити, що в проєвропейській політиці української влади немає політиків, які мали б антипольські настрої. Україна – це стратегічний партнер Польщі, і цей принцип лежить в основі нашої політики щодо Польщі та польського народу. Ми налаштовані на конструктив, і ми не маємо наміру застосовувати політичну логіку до історичних подій між двома країнами", - сказала Беца.

Як відомо, президент Польщі Анджей Дуда заявив, що вважає неприйнятним, що люди з антипольськими поглядами займають важливі місця в українській політиці, і чекає від президента Порошенка виправлення цієї ситуації.

Нагадаємо, глава МЗС Польщі Вітольд Ващиковський заявив, що Польща хоче, аби Україна переглянула своє ставлення до власної історії.

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07 11 2017 22:19
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