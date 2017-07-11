Польща хоче, аби Україна переглянула своє ставлення до власної історії, - Ващиковський

Як зауважив Ващиковський, українці спочатку хочуть самостійно проаналізувати свою історію, оскільки вважають, що Польща нав'яже свою версію розвитку історичних подій, а вже потім вступати в дискусію з поляками

Польща виступає за цілісність і неподільність України. З іншого боку, Варшава хоче, щоб історичні проблеми обидві країни вирішувалися спільно.

"Ми хочемо, щоб Україна була вільною і незалежною країною, якомога ближче пов'язаною із Заходом і західними інституціями, нашою цивілізацією... Ми хочемо, щоб Україна була якомога ближчою нам, дружньою, цілісною та неподільною, щоб жодна частина України не була ніким анексована ззовні, і щоб там не розвивалися жодні бунти, як зараз на Донбасі це підтримує Росія", - заявив глава МЗС Польщі Вітольд Ващиковський в ефірі радіо Wnet.

Водночас він підкреслив, що Польща хоче, аби Україна переглянула своє ставлення до власної історії.

"Ми кажемо українцям: ви маєте вибір, маєте альтернативу: можете будувати свою ідентичність на УПА, але ж маєте і нових героїв - Небесну сотню, яка боролася на Майдані, маєте військовослужбовців АТО, які боролися на Донбасі", - зазначив Ващиковський.

На його думку, українці та поляки мають спільно дати відповіді на історичні питання, створити спільні інструменти і домовитися щодо історичної проблематики, як колись це зробили Польща з Німеччиною.

Як зауважив Ващиковський, українці спочатку хочуть самостійно проаналізувати свою історію, оскільки вважають, що Польща нав'яже свою версію розвитку історичних подій, а вже потім вступати в дискусію з поляками.

"Ми вважаємо, що це погане рішення. Ми пропонуємо їм багато спільних інструментів, наприклад на кшталт процесу "Яд Вашем", свої пропозиції нещодавно озвучував професор Глінський (віце-прем'єр Польщі), свої рішення пропонував Анджей Дуда", - зазначив Ващиковський.

На запитання журналіста, чи на позицію української влади впливають колишні польські політики, які скептично налаштовані до нинішньої польської влади, зокрема професор Лешек Бальцерович чи Славомір Новак, Ващиковський відповів, що він не знає, як ці люди взагалі могли опинитися в Україні.

"Це - скомпрометовані політики, і для Польщі великою загадкою є те, яким чином вони опинилися в Україні", - констатував Ващиковський.

Раніше Вітольд Ващиковський відмовився відвідати Національний музей-меморіал жертв окупаційних режимів "Тюрма на Лонцького" через позицію його директора про те, що Польща 1918 року окупувала Західну Україну.

Нагадаємо, Вітольд Ващиковський заявив, що країна може заборонити в'їзд українцям, які дотримуються вкрай антипольських позицій в питаннях трактування загальної історії. Зокрема, йшлося про людей, які носять мундири СС "Галичина".

У Міністерстві закордонних справ України, коментуючи висловлювання глави МЗС Польщі Вітольда Ващиковського, заявили, що в українців немає антипольських настроїв.