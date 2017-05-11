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Глава МЗС Польщі відмовився відвідати львівський музей через "польську окупацію"

У програмі заходів було відвідування музею "Тюрма на Лонцького", але польський міністр розвернувся на вході
Міністр закордонних справ Польщі Вітольд Ващиковський відмовився відвідати Національний музей-меморіал жертв окупаційних режимів "Тюрма на Лонцького" через позицію його директора про те, що Польща 1918 року окупувала Західну Україну.
Глава МЗС Польщі відмовився відвідати львівський музей через "польську окупацію" Фото: radiosvoboda.org

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на директора музею Руслана Забілого.

Ващиковський поклав квіти до пам’ятника жертвам комуністичних злочинів, що поблизу музею "Тюрма на Лонцького". У програмі було відвідування музею, але польський міністр розвернувся на вході.

"Міністр запитав у мене, чи Західна Україна була окупована у 1918 році. Я відповів, що так, що це була окупація. Відтак він різко розвернувся з порога і не зайшов у музей. Це було, на мою думку, зроблено зумисно, це зумисний політичний крок", – прокоментував ситуацію директор музею.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Польщі Вітольд Ващиковський заявив, що країна може заборонити в'їзд українцям, які дотримуються вкрай антипольських позицій в питаннях трактування загальної історії. Зокрема, йшлося про людей, які носять мундири СС "Галичина".

У Міністерстві закордонних справ України, коментуючи висловлювання глави МЗС Польщі Вітольда Ващиковського, заявили, що в українців немає антипольських настроїв.

Сьогодні Ващиковський прокоментував оприлюднену напередодні заяву МЗС України.

 

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05 11 2017 20:00
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