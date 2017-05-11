Глава МЗС Польщі відмовився відвідати львівський музей через "польську окупацію"

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на директора музею Руслана Забілого.

Ващиковський поклав квіти до пам’ятника жертвам комуністичних злочинів, що поблизу музею "Тюрма на Лонцького". У програмі було відвідування музею, але польський міністр розвернувся на вході.

"Міністр запитав у мене, чи Західна Україна була окупована у 1918 році. Я відповів, що так, що це була окупація. Відтак він різко розвернувся з порога і не зайшов у музей. Це було, на мою думку, зроблено зумисно, це зумисний політичний крок", – прокоментував ситуацію директор музею.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Польщі Вітольд Ващиковський заявив, що країна може заборонити в'їзд українцям, які дотримуються вкрай антипольських позицій в питаннях трактування загальної історії. Зокрема, йшлося про людей, які носять мундири СС "Галичина".

У Міністерстві закордонних справ України, коментуючи висловлювання глави МЗС Польщі Вітольда Ващиковського, заявили, що в українців немає антипольських настроїв.

Сьогодні Ващиковський прокоментував оприлюднену напередодні заяву МЗС України.