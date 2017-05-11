Польща чекає кроків з боку України в історичних питаннях, - Ващиковський
"Заява МЗС України про те, що серед українців немає антипольських настроїв, дуже нас тішить, але в історичних питаннях ми чекаємо конкретних змістовних кроків", – сказав очільник МЗС Польщі, повідомляє "Польське Радіо".
"Нас дуже тішить ця заява, що в Україні немає антипольських настроїв, що суспільство приязне. Ми також це помічаємо, проте також помічаємо різного роду інциденти, помічаємо окремих осіб, які поводяться не дуже приязно", – сказав Ващиковський на зустрічі з журналістами в Генеральному Консульстві Республіки Польща у Львові.
Міністр додав, що Польща вже багато років є відкритою, "аби питання історії, як також поточні польсько-українські контакти, з’ясовувати".
"Польща вже дуже давно запропонувала різні канали співпраці, від форуму польсько-української співпраці, пропозиції президента Анджея Дуди з минулого року створити процес примирення на прикладі хоча б процесу Яд Вашем, що був реалізований в Ізраїлі. Чекаємо лише на відповідь, на бажання співпраці української сторони", – додав він.
За його словами, відкритий до співпраці є також польський Інститут національної пам’яті, який хоче проводити пошукові роботи в Україні – йдеться про пошуки останків польських жертв періоду Другої світової війни.
"Якщо (...) крім декларацій, крім заяв МЗС будуть також конкретні кроки співпраці з Польщею, то ми, звісно, будемо відкритими", – запевнив глава польської дипломатії.
Відносячись до наведеного Києвом правила "Прощаємо і просимо прощення", міністр Вітольд Ващиковський заявив, що українське МЗС "досить безтурботно копіює певний шлях, який колись польські єпископи запропонували німецькій стороні", проте, за його словами, "це неправильна інтерпретація, та й де ці зустрічі істориків? З нашого боку відкриття є повним", – сказав міністр.
Нагадаємо, що міністр закордонних справ Польщі Вітольд Ващиковський заявив, що країна може заборонити в'їзд українцям, які дотримуються вкрай антипольських позицій в питаннях трактування загальної історії. Зокрема, йшлося про людей, які носять мундири СС "Галичина".
У Міністерстві закордонних справ України, коментуючи висловлювання глави МЗС Польщі Вітольда Ващиковського, заявили, що в українців немає антипольських настроїв.
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