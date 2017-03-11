МЗС України відповіло на заяву Ващиковського про "антипольські погляди"

У Міністерстві закордонних справ України прокоментували висловлювання глави МЗС Польщі Вітольда Ващиковського щодо посилення перетину кордону антипольсько налаштованими українцями.

"Хотіли б наголосити, що в Україні немає антипольських настроїв, більшість українців абсолютно позитивно ставляться до Польщі, попри розбіжності в оцінках складного історичного минулого. В українському суспільстві є чітке розуміння необхідності подальшого зміцнення співпраці з Польщею як в інтересах двох народів, так і всієї Європи. Підтвердженням цьому є сотні тисяч українців, які зараз проживають у Польщі", - йдеться в коментарі МЗС.

У документі підкреслюється, що свого часу разом з Польщею ми досягли розуміння, що історичне примирення можливе за європейським християнським принципом "Прощаємо і просимо пробачення". Переконані, що ми маємо йти до примирення шляхом взаємного сприйняття один одного, а не нав'язування своєї точки зору.

"Цей принцип польській стороні було запропоновано втілити у практичну площину шляхом підписання і реалізації відповідної дорожньої карти, проте відповідь все ще очікуємо", - відзначають в МЗС.

Також у міністерстві відзначили важливість українсько-польського стратегічного партнерства.

"Україна є відкритою до співпраці, у тому числі, з історичної проблематики. Впевнені, що ми обопільно в цьому зацікавлені, розуміючи взаємну важливість українсько-польського стратегічного партнерства", - підкреслюється в коментарі.

Напередодні міністр закордонних справ Польщі Вітольд Ващиковський заявив, що країна може заборонити в'їзд українцям, які дотримуються вкрай антипольських позицій в питаннях трактування загальної історії.

Нагадаємо, влітку Ващиковський заявив, що Україна не вступить у Євросоюз, якщо буде героїзувати Степана Бандеру. Таку ж заяву раніше робив лідер керівної в країні партії Ярослав Качинський.