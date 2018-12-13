В УПЦ КП заявили, що глава нової української церкви отримає томос 6 січня
УПЦ КП провела 13 грудня свій архієрейський собор для підготовки до об'єднавчого собору.
"Томос Вселенського патріарха має бути вручений предстоятелю 6 січня", - сказав він.
За його словами, 6 січня у Константинополі "має бути звершена божественна літургія, співслужіння Вселенського патріарха та предстоятеля (помісної церкви), і після цього йому буде вручено томос".
Говорячи про собор, архієпископ зазначив, що ієрархи УПЦ КП прийдуть на собор 15 грудня. Кожен візьме з собою двох осіб: одного клірика та одного монаха чи мирянина. УПЦ КП представить свого кандидата на главенство у помісній церкві вже на соборі.
"У нас є єдина пропозиція щодо кандидатури, яку запропонують собору", - сказав речник УПЦ КП.
За його словами, голосування на соборі буде таємним.
Архієпископ Євстратій (Зоря) додав, що комісія представників православних церков України, яка веде підготовку до об'єднавчого собору, розглянула проект статуту майбутньої помісної церкви.
"Ми пройшли по проекту статуту, який був запропонований від синоду Вселенського патріархату. Дискутували, певні речі збережені, певні речі змінені, дещо відкинуте", - сказав речник УПЦ КП.
Томос вручається на божественній літургії, яку очолює вселенський патріарх. Він служить лише 12 разів на рік — у найбільші свята. 6 січня за юліанським календарем буде Водохреща, на якому служитиме Варфоломій.
Нагадаємо, Священний Синод Вселенської православної церкви більшістю голосів надав Томос Україні.
Патріарх Української православної церкви Київського патріархату Філарет каже, що російська церква може лишитися в Україні після отримання нею автокефалії, але називатися українською вже не зможе.
Також Синод Вселенського Патріархату визнав незаконною анексію Київської Митрополії Російською Православною Церквою.
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