Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

В уряді планують оновити інфраструктуру за $35 млрд

Для забезпечення такого фінансового ресурсу необхідний приватний капітал
Для модернізації застарілої інфраструктури Україні необхідно витратити $35 мільярдів.
В уряді планують оновити інфраструктуру за $35 млрд Степан Кубів. Фото:unn.com.ua

"Для модернізації застарілої інфраструктури необхідно 35 мільярдів доларів", - заявив перший віце-прем'єр міністр, очільник Міністерства економічного розвитку та торгівлі Степан Кубів під час презентації законопроекту "Про концесії", повідомляє "РБК-Україна".

Міністр зауважив, що для забезпечення такого фінансового ресурсу необхідний приватний капітал.

Нагадаємо, українська логістична інфраструктура – від портів і залізниці до авіасполучення – потребує оновлення та комплексного бачення розвитку, яке за дорученням Кабінету міністрів розробляє Мінінфраструктури.
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

08 09 2017 11:42
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Про двигуни до Т-72, категорійність та генерала

Про двигуни до Т-72, категорійність та генерала

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.