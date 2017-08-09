БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИДля модернізації застарілої інфраструктури Україні необхідно витратити $35 мільярдів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В уряді планують оновити інфраструктуру за $35 млрд
Для забезпечення такого фінансового ресурсу необхідний приватний капітал
Степан Кубів. Фото:unn.com.ua
"Для модернізації застарілої інфраструктури необхідно 35 мільярдів доларів", - заявив перший віце-прем'єр міністр, очільник Міністерства економічного розвитку та торгівлі Степан Кубів під час презентації законопроекту "Про концесії", повідомляє "РБК-Україна".
Міністр зауважив, що для забезпечення такого фінансового ресурсу необхідний приватний капітал.
Нагадаємо, українська логістична інфраструктура – від портів і залізниці до авіасполучення – потребує оновлення та комплексного бачення розвитку, яке за дорученням Кабінету міністрів розробляє Мінінфраструктури.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
08 09 2017 11:42 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО "Спонсор" Радикальної партії Рибалка перераховує виручку на офшори, – ЗМІ
- ФОТО Уряд затвердив проект бюджету з доходами 876,9 млрд грн, - ІНФОГРАФІКА
- ФОТО Податкова панщина: лише 20% українців вважають існуючі податки справедливими, - ІНФОГРАФІКА
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Хочеш виграти тендер – заплати відкат
No articles